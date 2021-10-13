Рекордный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в воинских частях Южного военного округа

Массовая вакцинация военных спасла их от повальной заболеваемости коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рекордный спад заболеваемости новой коронавирусной инфекцией был зафиксирован в воинских частях Южного военного округа. Там же сообщили о снижении срока лечения COVID-19 среди вакцинированных.

Начальник медицинской службы ЮВО полковник Серго Папко рассказал "КП - Ростов-на-Дону", как удалось достичь таких значительных результатов.

"ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НОСИТ ЕДИНИЧНЫЙ ХАРАКТЕР"

В первую очередь, от смертельно опасного вируса военных спасла массовая вакцинация личного состава округа. Сначала военнослужащие, как и везде, сомневались в результативности имеющейся вакцины "Спутник V", но все-таки было решено привить наибольшее количество служащих.

- Да, в начале кампании мы зачастую сталкивались с некоторым недоверием в эффективность новой вакцины, но, благодаря слаженной работе командования, широкой агитационной кампании, работе с каждым военнослужащим по разъяснению пользы от прививки, мы охватили вакцинацией свыше 98% военнослужащих округа, - отметил Серго Папко.

Благодаря этому, сейчас в ЮВО заболеваемость носит единичный характер. Военным даже удалось вернуться к штатному режиму работы и снова начать оказывать плановую медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, в полном объеме.

- По нашему анализу, в сравнении с прошлым годом после проведенной вакцинации уровень заболеваемости коронавирусом военнослужащих округа снизился более чем на 85%, а течение самой болезни проходит преимущественно в легкой форме - подобно острой респираторной инфекции, - добавил собеседник. - Могу с уверенностью констатировать, что на сегодняшня тяжелое течение новой коронавирусной инфекции, требующее интенсивной терапии в военных госпиталях, регистрируется, как правило, только у неохваченных по каким–либо причинам вакцинацией.

По словам медика, средние сроки выздоровления у привитых снизились до 8-9 дней против исходных 11-14 дней. Также на сегодня в Ростовской области в сравнении с большинством субъектов, на территории которых расположен военный округ, разница уровня заболеваемости с гражданским населением достигает до 95 %.

ВАЖНОСТЬ ОБЪЯСНЯТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ

Стоит отметить, что в рамках прививочной кампании в рядах военнослужащих был вакцинирован не только личный состав.

- Мы одними из первых в Вооруженных Силах получили свыше 315 тысяч доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Главным приоритетом являлись военнослужащие и гражданский персонал округа, но мы постарались не обделить вниманием членов семей военнослужащих, и конечно, наших заслуженных военных пенсионеров, - сообщил Серго Владимирович.

Все привитые от covid-19 ровно через шесть месяцев подлежат ревакцинации. Как отметил военный медик, сейчас прививочная кампания в воинских частях проводится уже в штатном режиме: сделавшим прививку в первый раз уже не приходится объяснять ее важность и нужность в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

НОВЫЙ ПРИЗЫВ

В настоящее время уже стартовала осенняя призывная кампания. И, чтобы не допустить случаев проникновения коронавируса в те или иные воинские части, была проведена масштабная работа.

- В преддверии осеннего призыва проведена ревакцинация сотрудников призывных комиссий и должностных лиц военных комиссариатов на территории военного округа, - отметил начальник организационно-мобилизационного управления штаба Южного военного округа полковник Константин Запотоцкий.

Кроме того, призывные и сборные пункты обеспечены всем необходимым медицинским имуществом, включая средства защиты органов дыхания, тестами для проведения экспресс-тестирования, а также приборами для кварцевания помещений и средствами для дезинфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще 541 случай COVID-19 подтвердили за сутки в Ростовской области.

Положительные тесты выявили в 55 районах и городах региона.