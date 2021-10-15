Люди не понимают, зачем это делать бесплатно: 47-летний воспитатель раз в год бросает все и едет работать волонтером

Впервые Ирина поработала волонтером на Чемпионате мира по футболу и с тех пор не представляет себя без этого занятия. Фото: личный архив героя публикации

Мы привыкли думать, что волонтеры в большинстве своем — это студенты, у которых полно энергии кому-то помогать и есть опора на родителей. Иными словам, когда ты можешь себе позволить две недели, месяц и больше трудиться бесплатно — мама с папой ведь зарабатывают. Но все чаще в таких отрядах появляются люди зрелого возраста — у которых и дети уже взрослые, и даже внуки есть.

Ирине Корсак 47 лет. Она - воспитатель детского сада в небольшом поселке Сеятель Северный на юге Ростовской области. В 44 года она попробовала свои силы в качестве волонтера на Чемпионате мира в Ростове и поняла — это ее.

Каждый год женщина выезжает в разные регионы, чтобы участвовать в добровольческих проектах. Ирина рассказала «КП — Ростов-на-Дону», что полезного нашла в неоплачиваемой работе и поделилась лайфхаками с нашими читателями — как без лишних трат увидеть свою страну.

«ЗАХОТЕЛОСЬ НОВОЙ ЦЕЛИ В ЖИЗНИ»

Волонтером Ирина стала в 2018 году — участвовала в организации и проведении Чемпионата мира по футболу в Ростове. Воспитатель просто решила попробовать что-то новое: подала заявку и оказалось, что прошла строгий отбор.

У волонтеров за день часто и минутки свободной не бывает. Фото: личный архив героя публикации

- Появилось много свободного времени и захотелось какой-то цели в жизни. Ребенка воспитала, выпустила из гнезда, осталась работа и дом. И как-то этого показалось мало, - вспоминает Ирина. - Все-таки, работая воспитателем, ты постоянно с детьми, а хотелось еще и делового общения. А на Чемпионате мира я встретила людей всех возрастов, из разных стран. Это повод испытать себя, это дает необыкновенный толчок для саморазвития, личностного роста, расширяет кругозор.

Ирина вернулась в родной Сеятель и поделилась с земляками впечатлениями и даже инструктировала молодежь как «волонтерить» в местной газете.

Через год ей удалось поработать на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму. Ирина помогала координировать потоки приезжающих гостей, а между сменами успела побывать и на масштабных концертах, и на театральной репетиции с участием Никиты Михалкова, и снова привезла домой море впечатлений.

Общаться с молодежью оказалось вполне комфортно: ребята разницы в возрасте и не почувствовали. Фото: личный архив героя публикации

«А НЕЛЬЗЯ ЭТО ДЕЛАТЬ ЗА ДЕНЬГИ?»

Родные и близкие всегда поддерживают Ирину, когда она может взять и за несколько дней сорваться в поездку (вызов поступает обычно за неделю): знают, что для нее это как воздух, а уж быт как-то организуют сами. От односельчан осуждений не слышала, разве что только знакомые искренне не понимают, зачем это — делать что-то бесплатно.

- Знаете, в прошлом году я брала длительный отпуск на год и пожила в Ростове: в пандемийном 2020-м тяжело было без волонтерской работы, общения, выездов, - делится Ирина. - Дочка вот, как и большинство людей, выбирает простые турпоездки. Звала и меня: «Мам, ты не хочешь поехать просто за границу, погулять, посмотреть? Зачем тебе волонтерство?» Я задумалась и поняла, что мне это не интересно — просто ходить и смотреть, а хочется именно общаться с людьми, решать задачи, достигать целей, открывать в себе новые грани.

Без волонтерства, пусть и не постоянного, но каждый отпуск, воспитатель уже не может. Постоянно мониторит сайт, где размещаются новые вакансии для волонтеров, там же есть возможность стать организатором волонтерского мероприятия и лучшим проектам дают гранты.

На открытии памятника на Чудском озере Ирина в живую увидела президента России. Фото: личный архив героя публикации

«А КАК ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ СТРАНУ?»

- Тебе уже пятый десяток, а что там мира — своей станы не видел. Посмотреть как живут отдаленные от нас регионы у большинства людей просто нет денег, - констатирует факт Ирина. - Конечно, меня привлекла программа мобильности волонтеров: и Россию можно повидать, и доброе дело сделать, и материально не сильно пострадать. Какие-то средства все равно уходят, но это мизер по сравнению с тем, сколько тратят на волонтеров — на проезд (в последний раз — мой первый в жизни перелет!), проживание и питание.

В этом сентябре дончанке повезло поработать волонтером в молодежном лагере «Самолва» - это в Псковской области.

- У нас даже не все понимают, где конкретно эти места находятся, что это на границе с Эстонией, - смеется Ирина. - Сам бы не додумался поехать в отпуск именно сюда. А тут такая удивительная природа - как с картин художников! Здесь красивейшее родовое имение Александра Пушкина - Михайловское, и теперь я понимаю, почему поэт подумывал отказаться от столичной жизни и остаться здесь.

- Еще поразил выезд в областной центр: Псков совсем не похож на Ростов, который по духу ближе к Москве — город людей, стремящихся к успеху и деньгам, - рассказывает Ирина. - Псков - небольшой, небогатый, здесь, может, и мало перспектив для молодежи, зато он тихий - здесь нет кричащих вывесок и чувствуется дух Древней Руси.

Сегодня волонтеры могут и страну родную посмотреть, и людям помочь, не тратя всю зарплату на перелет. Фото: личный архив героя публикации

«ДУМАЛА, ПРИДЕТСЯ ПОРАБОТАТЬ ФИЗИЧЕСКИ»

- Честно говоря, готовилась физически поработать: думала, надо будет наводить порядок или что-то еще такое, - признается дончанка. - А оказалось, все гораздо интереснее.

Проект в Самолве направлен на сохранение исторической памяти: именно для этого сюда привлекают молодежь со всей страны. Волонтеры сами выбирали объект, где будут работать. Ирина выбрала музей Ледового побоища: там добровольцы помогали сотрудникам — придумывали, как привлечь больше молодежи в это удивительное место, где все экспонаты можно потрогать и даже примерить шлемы воинов.

- Была очень рада такой глубокой проработке личностного развития: каждый день были тренинги, занятия на командообразование, рефлексию. С восьми утра и до полуночи были заняты каждую минутку.

Не ожидала женщина, что ей повезет присутствовать на открытии памятника Александру Невскому и его дружине и оказаться всего в 50 метрах от президента России.

- Мощное событие, величественный памятник, от которого просто захватывает дух, и хочется рассматривать тысячи деталей. Когда бы у меня, воспитателя из Сеятеля, был бы повод поехать на Чудское озеро и увидеть это?

Волонтеры имеют возможность пообщаться с людьми, которых в обычной жизни никогда бы не встретили. Фото: личный архив героя публикации

БОЯЛАСЬ, ЧТО БУДУ «ТЕТЕЙ»

Волонтеров обычно выбирают из молодежи. Но если на ЧМ и на «Тавриде» встречались и ровесники нашей героини, и пенсионеры, то «Самолва» - это молодежный лагерь.

- Думала, что буду одна «тетя» среди студентов, человеком с другой планеты. Но среди нас был и «серебряный» волонтер, на 10 лет старше меня. И все как-то гладко прошло: там собрались люди близкие по духу вне зависимости от возраста, - искренне рада Ирина. - Молодежь вся вежливая, воспитанная. Конечно, безбашенная иногда - дурачились, как и все в их годы, но это было классно.

Ирина не раз слышала от ребят, что они даже не чувствовали в общении, что она в два раза старше — настолько комфортно было общаться.

КОМУ ТОЧНО НЕ СТОИТ ИДТИ В ВОЛОНТЕРЫ

Вернувшись домой, Ирина все в красках описала на своей странице в соцсетях, чтобы поделиться впечатлениями и вдохновить ребят, которые хотели бы получить такой же опыт. Но, если после рассказа Ирины ярко представляется только халявное путешествие и ни единой мысли о работе, можно и не начинать.

В следующем году Ирина надеется поработать в еще более отдаленных регионах - на Байкале или на Дальнем Востоке. Фото: личный архив героя публикации

- Не стоит идти в волонтеры, если человек ставит свои интересы выше командных. И любителям тюленьего отдыха - кто думает, что у них будет время полениться, и это что-то вроде курорта, когда ты предоставлен сам себе. Это точно не про волонтерство. Ты с восьми утра и до полуночи минимум на ногах, и хорошо, если за весь день получится выручить полчасика, чтобы прилечь, - рассказывает Ирина.

Также она объясняет, что в добровольцы лучше не идти тем, кто не любит контактировать с людьми часто и много.

- Как-то в одной из моих смен девушка за малым не уехала в первые дни: она хотела проявить себя, а играть в команде не собиралась. Ей пришлось трудно, но все-таки она осталась и все у нее получилось.

Ирина уверена, что тем, кто любит общение, хочет быть полезным и готов к командной работе, стоит попробовать себя в качестве волонтера и получить хоть раз этот удивительный опыт.

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