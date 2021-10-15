В Волгодонске полицейские помогли доставить беременную женщину в роддом

Решать задачу полицейским пришлось в считанные минуты. Фото: пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области

В Волгодонске Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции помогли будущему отцу доставить беременную жену в роддом. Об этом сообщает Волгодонское муниципальное управление МВД.

- Около трех часов ночи в дежурную часть позвонил взволнованный мужчина. Он сообщил полицейским, что находится в Цимлянском районе с беременной женой, у которой начались схватки и не знает, как доехать до роддома, - рассказали в пресс-службе.

Дежурный тут же направил на место наряд ДПС, который в тот момент занимался патрулированием. В считанные минуты на помощь будущим родителям подоспели лейтенанты полиции Юрий Дубовой и Кирилл Сердечный.

Правоохранители оценили обстановку и решили срочно сопроводить машину с женщиной в больницу. Чтобы обеспечить безопасность машины с будущими родителями на дороге и максимально сократить время, полицейские включили спецсигналы с проблесковыми маячками. Приехать в роддом успели за 15 минут.

Когда беременную женщину передали медикам, сотрудники Госавтоинспекции вернулись к патрулированию.

Жизнь мамы и ребенка оказалась вне опасности в том числе благодаря слаженным действиям стражей правопорядка. А новоиспеченный отец сердечно благодарил полицейских.

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