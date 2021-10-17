Нет денег на еду и лекарства: жена осужденного в США летчика Ярошенко попросила о помощи

Фото: архив семьи Ярошенко.

Ростовский летчик Константин Ярошенко десять лет находится в американской тюрьме. Несмотря на проблемы со здоровьем, он не получает лечения, а лекарства покупает сам — все это время ему помогала супруга Виктория. Сейчас она больше не может поддерживать мужа — женщина потеряла работу и осталась без средств.

По словам Виктории, деньги Константин тратит на базовые потребности. В тюремной столовой заключенным дают только рис, бобовые, горох и фасоль. Но главная проблема не в скудности рациона, а в том, что из-за давних проблем с зубами мужчина просто не может ее прожевать.

Константин Ярошенко с женой и дочерью. Фото: архив семьи Ярошенко.

— Заключенные могут заказать себе пищу в специальном магазине. Но цены там, конечно, бешенные. Например, печенье, одна штучка может стоить 5 долларов. Большинство арестантов тратят 120 — 130 долларов в неделю только на пропитание. Но Костя может позволить себе только рыбные консервы за 16 долларов — самую дешевую.

На еде приходится экономить, поскольку основные средства уходят на лекарства. В основном, это обезболивающие — Константин постоянно мучается от болей в зубной боли и боли в желудке. В тюремной больницы могут предложить только пару препаратов, но и те вызывают у мужчины сильную аллергическую реакцию.

Более десяти лет Виктория помогает мужу выживать в американской тюрьме. Фото: архив семьи Ярошенко.

Все это время Виктория тянула все расходы на себе, работала в гостинице и старалась жить очень скромно. Но дела в компании шли плохо: людям сначала задерживали зарплату, а потом урезали ее до восьми — девяти тысяч в месяц. Сейчас женщина и вовсе потеряла работу, за которую столько лет держалась, несмотря на условия.

— Новую работу найти пока не могу. О себе бы я смогла позаботиться, но мужу переводить деньги тяжело. Переживаю постоянно, ему же постоянно нужны лекарства.

Ростовского летчика приговорили к 20 годам лишения свободы. Фото: архив семьи Ярошенко.

Напомним, летчика из Ростова-на-Дону осудили в США в 2011 году. Он получил 20 лет лишения свободы якобы за то, что готовился перевезти крупную партию наркотиков. Сам Ярошенко свою виновность отрицает, а дело считает сфабрикованным. В 2016 году мужчина подписал согласие на перевод в Россию, а в 2021 подавал ходатайство об освобождении. Однако все просьбы россиянина были отклонены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родные осужденного в США летчика Ярошенко отправили Джо Байдену письмо о помиловании

Жена ростовчанина рассказала «КП», о чем написала в обращении к американскому президенту. (Подробности)

Изолируют в тюрьме и не лечат: что сейчас с летчиком Ярошенко, осужденным на 20 лет в США

Ростовчанина обвиняли в контрабанде кокаина, но сам он называет дело сфабрикованным. (Подробности)

Реквизиты для помощи

Номер карты: 6390 0252 9002 565621

Получатель: Ярошенко Виктория Викторовна