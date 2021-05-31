Родные осужденного в США летчика Ярошенко отправили Джо Байдену письмо о помиловании

Константин Ярошенко уже 10 лет отбывает наказание в американской тюрьме. Фото: архив семьи Ярошенко.

Жена и дочь осужденного в США Константина Ярошенко отправили Джо Байдену письмо о помиловании. Напомним, летчика осудили на 20 лет американской тюрьмы за сговор с целью контрабанды наркотиков — половину срока он уже отсидел. Супруга Ярошенко Виктория рассказала «КП», почему решила обратиться к американскому президенту и о чем написала в письме.

«ТЯНУТЬ ДАЛЬШЕ НЕКУДА!»

Семья летчика отправила письмо 28 мая — в письменном и электронном виде. В обращении Виктория написала, что родных крайне тревожит состояние Константина. По словам жены, его здоровье ухудшается с каждым днем.

Жена Константина Ярошенко Виктория. Фото: архив семьи Ярошенко.

— Написали, что человек сидит уже десять лет. За это время ему провели две операции из-за ряда болезней. Сейчас его снова начали беспокоить эти проблемы со здоровьем. В тюремных условиях болезни возобновились. Тянуть уже некуда, у него здоровье подорвано! — прокомментировала Виктория.

Она отказалась называть болезни, пояснив, что «это слишком личная информация». При этом Виктория рассказала, что вместе с этими недугами Константина мучают проблемы с давлением. Она пояснила, что медицинскую помощь он не получает уже как минимум три месяца.

В 2018 году родные Константина Ярошенко смогли навестить его в тюрьме. Фото: архив семьи Ярошенко.

— Константин все время пишет письма в тюремную поликлинику о том, чтобы его приняли с санчасть. Но реакции нет. Других заключенных вызывают и осматривают, а его обращения игнорируют. Мы уже думаем обратиться в посольство, потому что ждать больше некуда, — рассказала Виктория.

НАПОМНИМ

Американские спецслужбы задержали ростовского летчика Константина Ярошенко в 2010 году в Либерии. Его обвинили в сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина из Венесуэлы в Либерию. В 2011 году суд в США признал его виновным и приговорил к 20 годам американской тюрьмы. Сам Ярошенко вины своей не признал, а дело назвал сфабрикованным.

По словам жены Ярошенко, его снова начали беспокоить старые болезни. Фото: архив семьи Ярошенко.

За время нахождения в тюрьме ростовчанин неоднократно жаловался на самочувствие. Сначала он жаловался на боли в сердце, позже — на проблемы с желудочно-кишечным трактом и зубами. В 2019 году у Константина Ярошенко обнаружили в желудке несколько опухолей и удалили.

Осенью 2020 года Константина Ярошенко собирались перевести в другую тюрьму. В итоге это решение отменили. Однако, по словам его жены, почти месяц его изолировали — за это время у него появились проблемы с давлением.

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