Милые и заботливые гуанако устроили обнимашки в ростовском зоопарке и умилили посетителей

Милые обнимашки устроили в зоопарке малыши гуанако. Фото: ростовский зоопарк

Сотрудники ростовского зоопарка поделились умилительными фотографиями малышей гуанако. Животным всего три месяца от роду, но они не перестают радовать посетителей.

Малыши появились на свет в жарком июле. Самка гуанако родила сразу четырех малышей - двух мальчиков и двух девочек. Пока малыши еще питаются материнским молоком, обычно детеныши живут в таком режиме до четырех месяцев. Потом матери начинают активно приучать своих детишек к растительной пище. На первых порах малыши гуанако предпочитают свежую траву, листья и веточки растений.

Фото: ростовский зоопарк

Напомним, что гуанако - это парнокопытные животные из семейства верблюдов. Часто их путают с ламами и это не удивительно, так как ламы - это и есть одомашненные гуанако. Одной из особенностей этих животных является то, что они как и верблюды могут долгое время обходиться без воды. Кроме того, гуанако могут развивать скорость до 56 километров в час. Эта особенность помогает им спасаться от хищников. Также от укусов врагов этих животных спасает толстая кожа на шее.

Фото: ростовский зоопарк

Сейчас малыши гуанако уже подросли и с радостью позировали сотрудникам зоопарка в умилительных позах, трепетно и заботливо обнимая друг друга уже окрепшими шеями.

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