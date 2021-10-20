Имени котиков, Первой Доты и Кэти Перри: Ростовские школы получили новые имена в гугл-картах

20 октября - день, когда в ростовских школах все изменилось... Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Школьники Ростова и области присоединились к флешмобу, объявленному в TikTok и массово называют по-новому свои учебные заведения. В Ростове-на-Дону, Таганроге и Батайске школы получили новые имена в сервисе Гугл-карты. 20 октября пользователи обнаружили, что их школы стали «имени огузка» или даже называться «Слава Светлане Анатольевне».

Так, гимназия № 12 назвали в честь поп-исполнительницы Кэти Перри, лицей № 50 стал им. Старейшины, школа № 107 вдруг оказалась имени Бабл Кваса.

Гимназию № 46 определили для грустных назвали «для дед инсайдов» (можно перевести как опустошенных внутри, - прим.ред.).

В школе № 11 ученики явно в тренде последних событий киберспорта - она стала имени Первой Доты. Школа № 60, оказывается, воспитывает будущих поваров или как минимум знатоков вкусной еды — дети прозвали ее «имени огузка». А ученики школы № 100 были кратки: написали просто - «сотая».

В нескольких учреждениях ученики пожелали увековечить свое имя или над кем-то пошутить: школа № 15 кто-то назвал в честь некоего Влада, а первую школу нарекли в честь Екатерины.

Вот она — популярность! Школу № 10 назвали ни много ни мало, а «Слава Светлане Анатольевне», возможно, в честь директора образовательного учреждения.

Ну а школа № 109 получила самое милое название — имени котиков.

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