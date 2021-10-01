Активисты велодвижения считают, что новые дорожки в городе необходимы Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростове запустили флешмоб в поддержку новых велодорожек. Всех, кто выступают за здоровый образ жизни и считают двухколесный транспорт самым экологичным и наиболее безопасным, просят опубликовать в соцсетях фото с хэштегом #завелоростов.

Акцию придумали организаторы ежегодного фестиваля «Ростовский велопарад». Своим мнением по поводу разметки и мини-трасс любители спорта поделились в Instagram.

- Каждый участник флешмоба - это голос за велосипедную инфраструктуру, за право безопасно передвигаться по городу. Около 10 лет мы просили власти начать внедрять велодорожки. В этом году мы были услышаны, и появилась надежда. Полоса ещё не доделана, ведутся работы. Да, этот проект ещё в процессе, и там есть много нюансов, которые будут решаться и дорабатываться. Однако уже сейчас понятно, что это огромный шаг в сторону удобной и качественной инфраструктуры, - написали активисты велодвижения.

В группе также отметили, что «от нововведения выигрывают все»: и сами велосипедисты, у которых появится выделенная полоса, и водители - они получат современную параллельную парковку, и пешеходы, которым больше не будут на аллеях.

К слову, ранее ростовчане отметили, что сама идея создания велодорожек очень хорошая, однако «нелогичная» реализация проекта на Пушкинской вызывает критику.

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Теперь это решение люди активно обсуждают в соцсетях (подробности)