Многострадальную многоэтажку в Ростове может спасти от сноса решение суда

Ростовчане высказали негодование из-за решения снести их дом Фото: Яндекс.Карты

В Ростове-на-Дону десятки семей могут остаться на улице, потому что спустя 13 лет оказалось, что он построен в обход закона. Жильцы многоэтажки высказали в одном из городских пабликов в соцсети свое негодование, когда жильцы квартир получили письма с иском от городской администрации о сносе их дома. Ростовчане недоумевают, почему спустя столько лет вдруг выяснилось, что он возведен незаконно.

- Дом на 40 с лишним квартир был построен в 2008 году, все квартиры зарегистрированы в Росреестре, стоят на кадастровом учете, земля имеет нужное назначение. А вот администрация Ворошиловского района утверждает, что разрешение на строительство этого дома не давала, и построен он незаконно, - написали ростовчане в надежде, что кто-то сможет обратить внимание на их проблему.

Корреспондент "КП - Ростов-на-Дону" узнала подробности этой непростой сложившейся ситуации.

АДМИНИСТРАЦИЯ СОГЛАСИЯ НЕ ДАВАЛА

По данным городского департамента архитектуры и градостроительства, документы, подтверждающие незаконность постройки поступили к ним еще 30 августа. В ведомстве заверили, что разрешения на строительство этого дома действительно не выдавалось администрацией.

- 19 сентября подготовлен и направлен гражданский иск в Ворошиловский районный суд в отношении собственников многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: улица Каракумская, 29/30. Исковое заявление Департамента принято к производству, Ворошиловским районным судом возбуждено гражданское дело № 2-5469/2021. Судебное заседание по иску Департамента назначено на 29 октября, - прокомментировали в департаменте.

Теперь от удовлетворения или неудовлетворения иска будет зависеть дальнейшая судьба многоэтажки и ее жильцов.

В ОЖИДАНИИ СУДА

С ситуацией ознакомилась и ростовский юрист Инна Чемеркина. В первую очередь она напомнила, что же такое незаконные постройки, согласно букве закона.

- В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса РФ самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил, - сообщила юрист.

Инна Чемеркина отметила, что в случае с домом № 29/30 на улице Каракумской застройщик вел строительство на участке, предназначенном для частной застройки, что уже само по себе являлось нарушением. Кроме того, оно шло по упрощенному порядку, предусмотренному для объектов индивидуального жилищного строительства. То есть при отсутствии утвержденной в установленном порядке проектной документации, положительного заключения экспертизы и иных документов, предусмотренных законом, без осуществления за ходом строительства государственного строительного надзора.

- Город должен периодически проверять, что строится на его территории. Если самострои возникают - это недоработка местных чиновников. Когда человек видит у застройщика документ о праве собственности, это значит, что Росреестр его проверил и пришел к выводу, что все соответствует закону, - отметила Инна Чемеркина.

ПРОЦЕДУРА НЕПРОСТАЯ

Сейчас дело находится в суде. Должна быть назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Как отметила юрист, в постановлении Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 10/22 указано, что факт наличия или отсутствия угрозы жизни и здоровья граждан должен устанавливаться в судебном заседании. Если суд сочтет здание не угрожающим жизни и здоровью ростовчан, а также построенным с соблюдением градостроительных норм и правил и экспертиза подтвердит его безопасность, то может быть принято решение о том, что дом сносить не надо.

- В этом случае, для защиты прав добросовестных приобретателей помещений в МКД могут быть внесены изменения в Правила землепользования и застройки города. Это позволит жителям дома законно эксплуатировать его. Проблема уже есть и администрация должна помочь людям из нее выйти. Через публичные слушания город может перевести категорию земли из индивидуального жилого строительства в категорию многоквартирной застройки. Процедура непростая, но реальная. А снос — это исключительная мера, - подытожила Инна Чемеркина.

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