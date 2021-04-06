"Мы пытаемся отстоять самое родное!": ростовчане обратились в прокуратуру, чтобы остановить снос своего дома

Дом стоит в переулке Кривошлыковском, 4. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Ростовчане вот уже почти год пытаются не допустить сноса своего дома, расположенного в переулке Кривошлыковском, 4. Здание признали аварийным из-за трещины во втором подъезде, с чем категорически не согласны большинство собственников. Споры с администрацией привели к разбирательствам в суде, который постановил провести дополнительные экспертизы.

ДОРОГАЯ ЗЕМЛЯ

Динамика действий администрации по сносу здания заставляет местных думать, что власти хотят заполучить дорогую землю и построить очередную высотку. Действительно, дом расположен почти в самом центре города, цена за квадратный метр жилья очень высокая. При этом трещина, которую, по мнению людей, можно заделать, стала лишь поводом для расселения здания.

- Мы писали уже во все инстанции и делали независимые экспертизы. Сторонние специалисты признали, что проблему можно устранить, - говорит местная жительница Ирина Шулевская. - В этом году должна была подойти наша очередь на капитальный ремонт. Мы исправно платили отчисления и накопили 1,3 миллиона рублей.

Однако обещанного ремонта, как известно, ждут три года. Но, если дом планируют снести, то зачем тратить деньги? В конечном итоге 4 апреля к жильцам приехал глава Пролетарского района Егор Долматов. Он попытался успокоить людей, сказав, что на их землю никто не претендует.

- Рассматривается земельный участок под строительство многоквартирных домов, который больше десяти соток, - Долматов сослался на слова заместителя руководителя администрации Ростова по строительству и архитектуре Андрея Дикуна. - Здесь девять соток. Этот участок не будет рассматриваться для строительства ни малоэтажной застройки, ни многоэтажной застройки. То есть, если экспертиза признает дом аварийным и его расселят, здесь не появится новый многоквартирный дом.

ЭКСПЕРТИЗА

На последнем судебном заседании было решено провести еще одну экспертизу, которая бы окончательно решила сносить дом или нет. Те организации, что предложили собственники, отклонили. Вместо этого суд принял решение в пользу администрации и постановил сделать экспертизу ДГТУ.

- Мы пытаемся отстоять свой дом! Ситуация осложняется тем, что в подъезде, где появилась трещина, некоторые жильцы хотят получить компенсацию за свое жилье. Они надеется, что выплаты поступят сразу после сноса, а мы им якобы мешаем, - говорит Ирина. - Всего же в доме 60 квартир и 82 собственника.

ГДЕ ЖИТЬ ПОСЛЕ РАССЕЛЕНИЯ?

У людей возникает закономерный вопрос: если дом снесут в ближайшее время, то когда им ждать выплат? Изначально администрация обещала, что пока будет искать деньги, заботливо переселить всех в свежие бараки, называемые маневренным жильем. На каждого человека предусмотрена по 6 квадратных метров. На этом моменте русская поговорка дает сбой, ведь придется жить и в тесноте, и в обиде на местные власти.

Однако, вчера же Долматов сказал, что будет решена и это проблема. По его словам, если экспертиза, которую сейчас проводит ДГТУ, признает здание аварийным, то жильцов расселят без очереди.

- Будет изъятие земельного участка и оценка уже по рыночной стоимости квартир. Вы говорите, что еще столько домов там стоит в очереди… Андрей Дикун сказал, что будут проситься на этот дом деньги отдельно, - отметил глава Пролетарского района.

Так или иначе, но местные уже обратились за помощью и защитой к президенту России, губернатору Ростовской области, а теперь написали в генеральную прокуратуру.

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