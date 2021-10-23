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Происшествия23 октября 2021 14:47

«Он вынянчил мальчика»: Подозреваемый в убийстве шестилетнего внука ростовчанин заменил ребенку отца

По версии следкома, злоумышленник несколько раз ударил мальчика ножом
Анна ШИЛЯЕВА
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Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство"

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство"

Фото: Алика МАКОВА

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону по подозрению в убийстве шестилетнего внука задержали 59-летнего мужчину. Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, мужчина накануне вечером, 22 октября, нанес множественные ранения ребенку. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. В пресс-службе следкома добавили, что злоумышленник был пьян.

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» пообщался с ростовчанкой, которая близко знакома с подозреваемым. Елена Петренко рассказала, что долгое время жила в одном доме с этим мужчиной.

- У нас весь двор знал его как доброго, отзывчивого человека. Он всем помогал, если попросят. Да, выпивал с мужиками за гаражами. Но никогда не устаивал дебошей. Всегда тихо шел домой спать, - говорит Елена.

О ростовчанине известно также, что он давно овдовел. Потеряв жену, он целиком посвятил себя единственной дочери, а затем - и внуку.

- Дочь его много лет назад попала в аварию. Так он все сделал, чтобы достать деньги на лечение, - рассказывает Елена. - А когда дочь развелась и осталась одна с сыном на руках, сосед взял на себя заботу о внуке. Ведь именно он его и вынянчил мальчика, пока дочь работала.

По словам собеседницы издания, у нее в голове не укладывается, как мужчина мог расправиться с внуком, в которого вложил душу.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что следователи просят суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В отношении злоумышленника завели дело по статье «Убийство». Если его вина будет признан судом, то ростовчанин может сесть в тюрьму на 20 лет.

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