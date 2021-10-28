Как пережить длинные выходные и не сойти с ума, рассказала известный ростовский психиатр Ольга Бухановская

На Дону ввели жесткие ограничения из-за коронавируса Фото: Иван Макеев

В Ростове-на-Дону, как и во всей стране, из-за пугающей динамики распространения коронавирусной инфекции продлили ноябрьские праздники. Так, отдыхать будем с 30 октября по 7 ноября. Однако посетить кинотеатры или устроить шопинг не получится.

Уже с четверга, с 28 октября, власти региона закрыли в городе и Ростовской области практически все. Из развлекательных мероприятий будут доступны только походы в музей или в театр и то, только в том случае если есть медицинский документ о прививке, перенесенном заболевании или свежий ПЦР-тест.

Многие ростовчане в социальных сетях уже назвали этот период локдауном. А те, кто планировал провести выходные в городе, и вовсе начали вспоминать период самоизоляции, который действовал на территории региона в прошлом году.

Известный ростовский психиатр Ольга Бухановская дала практически советы, которые помогут не впасть в тоску во время вынужденных ограничений.

«ЭТИ УСЛОВИЯ – ЕРУНДА»

- Надо учиться радоваться жизни, искать способы получать наслаждение от нее. Ведь люди выжили в концлагерях. Так что условия локдауна – это ерунда. Можно киснуть и сопли на кулак наматывать, а можно - книгу почитать, уборкой заняться. Прогуляться, прокатиться на велосипеде, достать нарды или лото. Каждый сам выбирает, как жить: в тоске или в радости, - говорит Ольга Бухановская.

По словам психиатра, именно, так называемый «локадун», может стать прекрасным периодом для того, чтобы найти себя.

- Возможно, кто-то именно сейчас, листая ленты в соцсетях или смотря ролике на «Ютубе», решить заниматься пением, йогой или танцами. Ведь именно такая пауза поможет активировать внутренние ресурсы и дать дополнительную мотивацию, - продолжает эксперт.

КОМУ БУДЕТ ТРУДНЕЕ ВСЕГО

Кстати, по мнению Ольги Бухановской, прекрасной профилактикой скуки и тоски станут добрые дела.

- Возможно, кто-то все праздники будет готовить вкусные блюда для родных. А кто-то и вовсе решит помочь одиноким старикам. Выбор есть у каждого из нас, - говорит врач.

Тем не менее, Ольга Бухановская не исключает, что у людей, страдающих психическими заболеваниями, в период локдауна может начаться обострение.

По словам психиатра, сложнее всего во время длинных выходных будет тем, кто ухаживает за больными или очень пожилыми родственниками.

- Ведь в рабочие будни человек утром, отправляясь в офис, отвлекается от этого, мозг переключается на другие задачи. Но и для тех, кто стал вынужденной сиделкой, также есть способы эмоциональной разгрузки в условиях локдауна. Например, можно вечером развести небольшой костер, пожарить на нем сосиски и вспомнить юность. В любом случае, мы должны выжить не смотря ни на что, - дала простые, но действенные советы психиатр.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что именно и когда закроют на Дону. Полный список ограничений смотрите здесь.

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