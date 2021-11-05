Слезы, истерики и жалобы: что делать, когда у ребенка не ладится общение с воспитателем в детском саду, рассказал ростовский психолог

Как уладить конфликт воспитателя и ребенка Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Совсем скоро окончатся нерабочие дни и ростовчане снова пойдут на работу, по пути забегая в детский сад, чтобы оставить своих малышей на попечение воспитателям. Но одни малыши с улыбкой и радостью бегут навстречу к своим друзьям и бросаются в объятия к приветливым воспитателям, а другие в ужасе сжимают мамину руку, упираются и начинают горько плакать.

Во втором случае поход в детский сад становится головной болью для родителей. Позже становится понятно, что малыш так реагирует только в присутствии одного из воспитателей. Родители начинают задаваться вопросами о том, что же произошло. Педагог со своей стороны тоже постоянно жалуется на то, что с ребенком нет никакого сладу, малыш противостоит любым действиям с его стороны. В таком случае без помощи психолога уже не обойтись.

В ПОИСКАХ ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТА

Психолог Полина Шаповалова рассказала, какие шаги следует предпринимать родителям, чтобы не допустить конфликта с воспитателем и травмирования психики ребенка. По ее словам, не стоит сразу набрасываться на педагога, ведь причиной могли стать фантазии, страхи малыша или особенности его личности.

- В возрасте 2-3 лет не все детки хорошо говорят, и, разумеется, не все понимают, поэтому, используя только вербальные средства, то есть устную речь, истину найти нелегко. В этой ситуации хорошим помощником-переводчиком выступает детский психолог, который, устанавливая доверительный контакт с маленьким клиентом, используя игровые техники, может получить достоверную информацию о том, как именно нарушена коммуникация или контакт межу воспитателем и ребёнком, - рассказала Полина Шаповалова.

Психолог отметила, что сейчас во всех детских садах есть психологи, которые непременно смогут помочь разобраться в происходящем. Родители могут обратиться за помощью к нему, либо частным образом к другому специалисту.

По словам Полины Шаповаловой, преимуществом психолога в детском саду будет то, что он может собрать информацию из двух источников, а также штатный психолог может понаблюдать со стороны, как общаются ребенок и воспитатель, получить из этого ценную информацию, и проанализировав ее, предоставить рекомендации воспитателю о том, как вести дальнейшую работу именно с этим ребёнком, учитывая его индивидуальные особенности, а также и родителям.

- Психолог может постоянно «держать руку на пульсе» и отслеживать, как меняется взаимодействие между участниками процесса. В любом случае родители должны принимать, что все проблемы решаемы и если не получается самостоятельно справиться, необходимо обратиться к специалисту, тем более, когда на кону благополучие малыша, - резюмировала психолог.

"ОБИДЕТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!"

"КП - Ростов-на-Дону" выяснила мнение и самих воспитателей о подобных ситуациях. Педагоги ответили, что такие случаи происходят просто сплошь и рядом.

- Разумеется, первые месяцы в саду самые сложные для малышей, к каждому мы стараемся найти индивидуальный подход, завлечь, заинтересовать, помочь в коммуникации с другими ребятишками. Но есть действительно очень сложные случаи, когда месяцы идут, а ребенок все хватается за маму и сладить с ним очень сложно, вплоть до того, что даже простое переодевание превращается в настоящий квест, - рассказала воспитатель одного из ростовских детских садов.

По мнению педагога, в таком случае подход должны искать не только воспитатели, но и родителям стоит объяснить ребенку, что воспитатель не причинит ему вреда, что она с ним играет, помогает, рассказывает сказки. Но многие родители бросаются тут же обвинять воспитателя во всех грехах, что тот накричал на ребенка или и того хуже - поднял на него руку.

- Родители даже не рассматривают того случая, что это могут быть просто поведенческие особенности ребенка и совершенно никто в этом не виноват. Малыш - тоже личность, и у него вырабатывается свой характер. Конечно, повесить всю вину на воспитателя проще всего, нас обидеть может каждый! - подытожила педагог.

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