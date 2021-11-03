"Сетуют на кризис и любят заложить за воротник": Портрет злостного неплательщика алиментов составили в Ростовской области

Ростовские приставы составили портрет типичного алиментщика Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Донским судебным приставам изо дня в день приходится сталкиваться со злостными неплательщиками алиментов. Таких правоохранители узнают уже за версту и даже составили портрет типичного алиментщика в Ростовской области.

ТРИ КАТЕГОРИИ

Чаще всего, это мужчины в возрасте от 24 до 49 лет. Приставы разделили их на несколько групп. Первая так и называется - типичный алиментщик - в нее входят неплатежеспособные отцы, которые постоянно сетуют на кризис и нередко любят заложить за воротник.

К представителям второй категории относятся отцы, которые все-таки осуществляют какие-то выплаты, но не в должном размере, чтобы просто погасить долг по алиментам.

И наконец, третья, особая группа - принципиальные алиментщики, которые "идейно" забывают, что должны помогать своим детям.

ЖЕНЩИНЫ ТОЖЕ ЗАБЫВАЮТ О ДЕТЯХ

- От уплаты алиментов уклоняются и женщины. В основном, это либо малолетние мамы, еще не умеющие обустроить свою жизнь и не имеющие постоянного дохода, либо женщины, ведущие асоциальный образ жизни, употребляющие спиртные напитки и наркотические вещества. Такие женщины, как правило, лишены родительских прав, - отметили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов Ростовской области.

Как правило, алиментщики имеют официальный источник дохода с минимальным окладом. Но, бывают случаи, когда остальные деньги выплачиваются "черным налом" и, соответственно, тратить эти средства на ребенка должник никак не собирается.

- В таких случаях для принудительного взыскания алиментов предусмотрены такие меры воздействия на должника, как наложение ареста на его имущество, ограничение в специальном праве на управление транспортным средством, ограничение выезда за пределы РФ, - добавили правоохранители.

АРЕСТ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ ПРИВОДЯТ В ЧУВСТВО

Кроме того, неплательщика за такое административное правонарушение могут отправить за решетку на 15 суток или же назначить ему до 150 часов общественных работ.

Были случаи на Дону, когда недобросовестные отцы начали выплачивать положенные суммы своим детям, лишь едва не лишившись дорогостоящего Bentley, завидев перспективу остаться без отпуска в теплых странах или испытав на себе все тяготы работы дворника.

Также приставы отмечают, что при наличии долга, от выплат не освобождает ни совершеннолетие ребенка, ни даже лишение родительских прав.

Самым злостным неплательщикам алиментов может грозить даже уголовное наказание. А это - реальный тюремный срок. Оно вам надо?

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