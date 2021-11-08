В МЧС прокомментировали масштабный пожар на мебельном цехе в Ростове

Из-за пожара пришлось эвакуировать 12 человек

В МЧС Ростовской области дали комментарий пожару, который разгорелся вечером воскресенья, 7 ноября, на улице Республиканской. Здесь вспыхнула кровля мебельного комбината, огонь охватил площадь около 300 квадратных метров. Кадрами борьбы с огнем поделились в пресс-службе областного МЧС.

- 7 ноября на пульт центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о загорании складского помещения на улице Республиканской. Незамедлительно туда были направлены силы и средства, после прибытия на место через 4 минуты начальник караула о повышении ранга пожара, - рассказывает начальник управления организации пожаротушения Виктор Косов. - После чего в 22.59 сложность пожара подняли до ранга № 2. В настоящее время пожар локализован на площади около 300 квадратных метров, работает 17 единиц техники и 56 человек личного состава от МЧС России, а также 2 водовозки в связи с тем, что район безводный.

В самый разгар работ на объекте были задействованы 86 человек и 28 единиц техники.

Хоть горело и складское помещение, в непосредственной близости оказались люди. Эвакуировать в связи с пожаром из соседнего здания пришлось 12 человек.

В 1.20 стало известно о ликвидации открытого горения.

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