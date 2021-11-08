Что делать, если вам не дают больничный: инструкция Роспотребнадзора по Ростовской области

Поликлиника не может отказать в больничном, если вы общались с зараженным. Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Ростовской области рассказали, как добиться больничного, если вы контактировали с зараженным ковидом. Подробную инструкцию опубликовал региональный Роспотребнадзор.

В организации подтвердили, что больничный полагается не только зараженным, но контактным лицам. Если в поликлинике отказываются отрывать больничный лист, сообщить об этом нужно областной Роспотребнадзор или его территориальные органы. Сделать это можно разными способами:

- Отправить обращение дистанционно. Для этого нужно заполнить специальную форму на Едином портале Роспотребнадзора (раздел «Для граждан», подраздел «Обращения граждан»).

- Отправить письменное обращение. Жалобы принимаются по почте. (адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 18 линия, д. 17).

Напомним, нерабочие дни в Ростовской области продлились с 1 по 7 ноября. С 8 ноября власти отменили жесткие ограничения, однако изменили правила посещения общепита, фитнес-клубов и других заведений.

Ранее мы писали, какую эффективность показали нерабочие дни и ограничения. Узнать, как изменилась ситуация с коронавирусом в регионе можно здесь.

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