Пациентов в больницах еще больше: как после локдауна изменилась заболеваемость ковидом в Ростовской области

Нерабочие дни в Ростовской области продлились с 1 по 7 ноября. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области с 1 по 7 ноября действовали нерабочие дни и дополнительные ограничения. Как сообщали в региональном Роспотребнадзоре, главная цель введенных мер— снижение заболеваемости. Рассказываем, как изменилась эпидемиологическая обстановка после локдауна.

В первой половине недели Ростовская область побила очередной рекорд по заболеваемости ковидом. Так, с 1 по 5 ноября суточный прирост зараженных увеличился с 635 до 650 зараженных. После этого показатели начали снижаться, правда незначительно. По данным на 7 ноября, ковид подтвердился у 647 жителей.

Общее число зараженных с 1 по 7 ноября увеличилось на 3 878 и достигло 160 595. Количество заболевших в нерабочую неделю росло даже активнее, чем в предыдущую — рабочую. Так, с 25 по 31 октября недельный прирост составил 3 700 человек.

С 25 по 31 октября количество больных в стационарах снизилось на 30 человек. В нерабочую же неделю число госпитализированных увеличилось — число пациентов увеличилось на 316.

Однако и выздоравливали пациенты чаще. За семь нерабочих дней от ковида вылечились 3 536 человек, что на 96 больше, чем на предыдущей неделе. Жертв оказалось, напротив, меньше. С 25 по 31 октября скончался 191 человек, с 1 по 7 ноября — 165.

Ускорились темпы вакцинации. За прошлую неделю привились еще 52 тысячи человек, тогда как за предыдущую неделю — 28,69 тысячи.

Напомним, на заседании оперштаба главный санврач области Евгений Ковалев сообщил, когда можно будет определить эффективность нерабочих дней и ограничений. Первые результаты специалисты должны были оценить уже в пятницу и субботу. Глава регионального Роспотребнадзора пояснил, что эффект может быть отдаленным. В этом случае окончательные выводы можно сделать по итогам первых дней новой недели.

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