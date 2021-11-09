Ростовчанка пожаловалась на отсутствие питьевой воды в ковидном госпитале

Тем не менее в больнице планируют поставить кулеры. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на отсутствие питьевой воды в ковидном госпитале на базе больницы № 4. Девушка опубликовала жалобу в социальных сетях.

— Ситуация: питьевой воды нет! Вообще никакой! Родственники вынуждены каждый день или через день привозить воду в бутылках, пригодную для питья. Еще и ограничение на передачу, — написала автор поста Анна Атарова.

По ее словам, она оставила жалобу на портале государственных услуг.

В правительстве Ростовской области сообщили, что медицинские учреждения не обязаны закупать питьевую воду. Дело в том, что бюджет больниц на содержание пациентов в стационаре привязан к тарифу ОМС. Стоимость воды не включена в тариф.

— Приобретение бутиллированной воды за счет средств ОМС возможно только в случае, когда водоснабжение в учреждении не соответствует санитарным нормам. В остальных случаях не входит в бюджет ОМС, — прокомментировали в правительстве.

При этом власти отметили, что администрация больницы № 4 все-таки закупила кулеры с водой. Они появятся на каждом этаже ковидного госпиталя в конце недели.

Ранее об отсутствии питьевой воды в ковидных госпиталях «КП - Ростов-на-Дону» рассказывал студент, работающий в «красной зоне». По его словам, если пациенту не привозят бутилированную воду близкие, покупать ее приходится медикам.

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