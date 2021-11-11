Ростовский Человек-паук стал миллионером

Теперь Устархан - миллионер! Фото: личный архив героя публикации

- Мне пишут: «Ты занимаешься ерундой», а я все равно продолжаю снимать видеоролики, - рассказал Устархан Бекмурзаев, который стал дико популярным в Интернете, благодаря своим роликам в костюме Человека-паука. Парень добился мировой славы и собрал миллионные просмотры на своем канале.

ВЕРИЛ, ЧТО СТАНЕТ ПОПУЛЯРНЫМ

Устархан Бекмурзаев начал активно выкладывать свои ролики в Сеть четыре года назад. Тогда просмотров совсем не было, но акробат в образе Человека-паука верил, что его талант заметят, и он станет популярным во всем мире.

Сейчас в онлайн-среде особой популярностью пользуется, так называемый шок-контент, но у Устархана именно ролики с добрым подтекстом начали приносить огромные просмотры.

- Мне все вокруг твердили, что я не добьюсь успеха в образе Человека-паука потому, что это уже избитая тема и у нее много подражателей, – рассказал блогер «КП - Ростов-на-Дону». - Знакомые, смеялись и утверждали, что на этом не заработаешь даже рубля, на что теперь я могу ответить многомиллионными контрактами!

Продолжение "сериала" про Человека-паука - в горах Дагестана. Фото: личный архив героя публикации

ЗА МЕСЯЦ – 250 ТЫСЯЧ ПОДПИСЧИКОВ

В своих видео Устархан помогает людям и показывает хороший пример детям. Ведь Человек-паук постоянно спасает от злодеев слабых и обездоленных. Именно такой подтекст заложен в его видео.

А вот недавно ростовчанин сделал совместное видео с блогером, который передвигается с помощью костылей. По сценарию его спасает Человек-паук. Эта работа набрала девять миллионов просмотров за месяц.

- Я всегда ищу новых персонажей и придумываю ситуации для своих роликов, - отмечает блогер. - Сцену, где я спасаю девушку, посмотрели в сумме 54 миллиона человек. Юмор тоже тоже хорошо смотрят: сейчас у меня все ролики взлетают. 16 декабря будет премьера нового фильма про Человека-паука в кино, поэтому я уверен: просмотры еще больше вырастут и на моем канале. Только за сентябрь на меня подписалось 250 тысяч подписчиков. А недавно написали поздравления с официального аккаунта Ютуб.

«САМ ИНОГДА МОГУ ПУСТИТЬ СЛЕЗУ»

По мнению ростовчанина добрый контент находит отклик, потому что аудитория у Паука, в основном, не российская, а мировая.

- В других странах люди добрее относятся к творчеству, активно пишут комментарии, – говорит парень. - Я делаю трогательные ролики - такие, что сам иногда могу пустить слезу. Дети реально благодарят за спасение каких-то персонажей в моих видео, они воспринимают все за чистую монету - как будто это произошло на самом деле.

Несмотря на такой яркий и позитивный образ, Устархан отмечает, что российская аудитория не понимает его трюки и люди часто критикуют его творчество.

- Я почти не замечаю хороших комментариев из России: все какие-то злые и обиженные. - рассказывает про свои наблюдения Устархан. - Начинают писать «Иди на завод», «Надоели прыгать», «Займись другим делом». Может, завидуют, или просто не понимают мои видео. Если сравнивать с англоязычными комментариями, так там только позитив по типу «Ты невероятен» и «Мы верим в тебя».

Блогер хочет показывать добрый пример детям, которые на него подписаны. Фото: личный архив героя публикации

«ДАЖЕ БАБУШКИ УЛЫБАЛИСЬ»

В своих роликах Устархан докручивает истории, чтобы у людей появлялся интерес и азарт, смотреть дальше.

- Мы летали в Дагестан и сняли восьмиминутный ролик в горах, - рассказывает герой. - Это будет очень необычно - увидеть Человека-паука в таком месте. А вот вчера я развлекал людей в московском метро: сейчас трудное и угрюмое время, все грустные. А я хотел подарить «улыбочки». Кстати, даже бабушки подходили и улыбались, когда я внутри вагона висел на поручне и делал сальто. Я сейчас больше кайфую от процесса и не переживаю ни о чем.

В Сети сейчас много насилия и жестокости. Устархан не понимает, почему такой контент не запрещают для просмотра детям.

- На онлайн-площадках появились баттлы, в которых пользователи ради подарков творят все что угодно. Или в «Тик Токе» столько всего выкладывают! Сам лично видел стрим, где человек ел червей, которые двигались у него во рту, – рассказывает блогер-миллионер. - И его смотрят сто тысяч человек и пишут -«Ты лучший!» Я удивляюсь, чему в таких роликах восхищаются люди? Сейчас у социальных сетей особо нет ограничений, и там можно найти все что угодно. Дети это смотрят, а потом особенно плохие вещи повторяют. Примеров хороших мало. И я хочу, чтобы мой Человек-паук был для них добрым примером.

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