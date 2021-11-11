В Ростовской области отец случайно облил 6-летнюю дочь бензином и не смог спасти

От огня пострадал и сам отец ребенка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области на скамье подсудимых оказался 41-летний мужчина. Отец облил свою шестилетнюю дочку горящим бензином. Девочка погибла… Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» узнала подробности это шокирующей истории.

СПИЧКИ ДЕТЯМ - НЕ ИГРУШКА

Трагедия случилась в городе Шахты. В тот роковой день глава семьи был выходным. 41-летний мужчина забрал свою любимую шестилетнюю доченьку из садика пораньше. И стал заниматься домашними делами, пока жена была на работе.

Дома находился и 10-летний сынишка. Он попросил у отца разрешения взять спички и зажечь во дворе красивые свечи, которые семья купила к какому-то торжеству. Они очень нравились ребенку. Папа разрешил.

А сам отправился в пристройку-мастерскую, заниматься ремонтом своей машины. Разобрал и стал чистить техническим бензином, налитым в металлическую емкость, детали, кажется, коробки передач. Затем отлучился ненадолго из мастерской. И, надо же было такому случиться, что в этот самый момент в мастерскую вошел сын со своими свечками-спичками…

Мальчик слишком близко поднес зажженную свечку к тазику с бензином. И тот мгновенно воспламенился! Ребенок бросился бегом к отцу сказать об этом.

А мужчина стремглав метнулся в мастерскую. Схватил полыхающий тазик и бросился с ним к выходу, чтобы потушить его уже на улице. Он пытался избежать большей беды. Ведь если бы полыхнула уже вся мастерская, то мало не покажется! Однако его поджидало гораздо более страшное испытание…

МУЖЧИНА ПЫТАЛСЯ СБИТЬ ПЛАМЯ

Услышав шум и крики, шестилетняя доченька мужчины отправилась посмотреть, что там случилось. Она тихо вошла на порог мастерской. Бегущий с полыхающим тазиком к выходу отец столкнулся с ней. И горящий бензин выплеснулся прямо на девочку…

Мужчина пытался сбить пламя с дочери и сильно пострадал сам. Их обоих на «скорой» срочно доставили в больницу. Но маленькую пациентку, увы, спасти не удалось. У девочки обгорело 60 процентов поверхности тела.

- Поскольку погиб ребенок, мы обязаны были возбудить уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ – «причинение смерти по неосторожности», - рассказал «КП - Ростов-на-Дону» руководитель следственного отдела СК по Ростовской области в городе Шахты Александр Мелкумян. - Горю родителей можно только посочувствовать. Безутешный отец признал себя виновным. Да и какой даже самый страшный приговор может сравниться с тем, что он потерял вот так своего ребенка?

Суд постановил назначить мужчине наказание в виде одного года ограничения свободы.

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