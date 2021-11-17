В Ростове таксиста обвинили в растлении девочек 10 и 12 лет

В Ростове таксиста обвинили в разврате девочек 10 и 12 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего ростовчанина, работавшего таксистом. Мужчина подозревается в сексуальном преступлении в отношении двух школьниц - 10 и 12 лет.

Как стало известно "КП - Ростов-на-Дону" из собственных источников, таксист познакомился с девочками во время переписки на одном из популярных сайтов в Интернете. Разговор сначала шел о том, вредно или нет курить электронные сигареты. Мужчина так задурил головы девочкам, что они заинтересовались этой темой.

Вышло так, что у одной из них дома как раз не было никого из взрослых. И «дядя» из Интернета напросился к ним в гости. Однако, когда он пришел, то речь пошла уже вовсе не об электронных гаджетах, а о куда более взрослых «играх». Мужчина позволил себе сексуальные действия в отношении юных подружек. А после - скрылся.

Ошарашенные девочки рассказали о том, что произошло родителям. А те, разумеется, обратились в правоохранительные органы.

В итоге, как сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области, мужчину задержали. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 44 статьи 132 Уголовного кодекса РФ – «Иные действия сексуального характера». И статьей 135 УК РФ – «Развратные действия». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Кстати, девочки его уверенно опознали. Суд по ходатайству следователя избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

- Внимательно относитесь к контактам своих детей в соцсетях, - призывают родителей в СК региона. - И при появлении среди их контактов подозрительных «друзей», явно питающих к детям нездоровый сексуальный интерес, немедленно обращаться в правоохранительные органы. Стоит также провести с детьми разъяснительные беседы на эту тему.

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