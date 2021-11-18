Ростовские полицейские помогли поймать киберпреступника, находившегося в федеральном розыске

Покупатели оплачивали товары в "интернет-магазине", но не получали ничего. Фото: УТ МВД России по СКФО

После восьми месяцев поисков задержали мошенника, который обманывал жителей Ростовской области и других регионов в интернете. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» узнали в управлении МВД на транспорте по СКФО.

ЗАКАЗ НЕ ПОЛУЧЕН

Как рассказали правоохранители, в марте этого года в дежурную часть отдела полиции на станции Батайск обратилась местная жительница с заявлением. У нее незаконно списали с банковской карты деньги.

Полицейским женщина объяснила, что делала покупку в интернете. Детали сделки уточнила, позвонив продавцу по указанному на сайте номеру.

Беседа вышла недолгой, и, кажется, понятной. После нее «продавец» прислал будущей жертве «развода» ссылку, по которой ей якобы нужно было пройти и сделать предоплату, чтобы подтвердить сделку.

Женщина все сделала в точности как сказал ей обманщик: она перешла на сайт и указала в появившемся поле данные своей банковской карты. После чего с ее банковского счета незамедлительно списались 14 тысяч рублей. Когда срок доставки вышел, покупательница своего товара не получила. Стала звонить «коммерсанту», а он почему-то перестал выходить на связь.

«РАЗВОДИЛ» И БАТАЙСК, И ПСКОВ

Восемь месяцев оперуполномоченные уголовного розыска транспортного управления МВД по СКФО вместе с коллегами из линейного отдела полиции на станции Батайск искали интернет-воришку.

Им оказался 24-летний парень из Гуково. Оказалось, что он уже был объявлен в федеральный розыск за аналогичные преступления, которые совершил в Пскове и в Тарасовском районе Ростовской области. По той же схеме он похитил с банковских карт людей в общей сложности более 100 тысяч рублей.

В ходе расследования удалось установить, где подозреваемый находится. И при силовой поддержке Росгвардии транспортные полицейские задержали злоумышленника в Воронеже. Во время обысков оперативники изъяли у него банковские карты и сим-карты нескольких операторов мобильной связи.

Подозреваемым оказался 24-летний парень из Гуково, которого оперативники поймали в Воронеже. Фото: УТ МВД России по СКФО

Правоохранителям удалось установить причастность подозреваемого к четырем фактам мошенничества и выяснили, что он уже неоднократно привлекался к уголовной отвественности за кражи и грабежи.

Сейчас подозреваемого заключили под стражу. Следственным отделом Управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если вину подозреваемого докажут в суде, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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