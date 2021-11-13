Ростовчанка, пытаясь спасти нажитое, отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей

Женщина выполнила все, что подсказал ей "мошенник" Фото: Тимур ХАНОВ

В отдел № 1 полиции Ростова-на-Дону обратилась местная жительница с заявлением о краже денег с ее банковского счета. Как оказалось, женщина стала жертвой телефонных мошенников. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

- Потерпевшая сообщила, что ей поступил звонок с неизвестного номера. На том конце провода человек представился сотрудником одного из банков и сообщил о попытке хищения денежных средств с ее счета, - уточнили детали дела в пресс-службе. - Чтобы остановить «взломщиков», ростовчанке необходимо перевести деньги на «безопасный счет». Когда женщина выполнила все, что ей подсказал «сотрудник банка», с ее банковского счета списались все деньги, а это более 1,5 миллиона рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Правоохранительные органы сейчас пытаются установить личности причастных к обману лиц и задержать их.

Сотрудники полиции не устают напоминать дончанам быть бдительными в интернете, чтобы не пострадать от мошенников. Не перечислять деньги неизвестным, не раскрывать свои личные данные, реквизиты банковских карт.

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