Новый уровень: донские мошенники стали предлагать работу в интернете

В Ростовской области ищут интернет-мошенника Фото: "КП" Архив

В Ростовской области полиция ищет интернет-мошенника, обчистившего местную жительницу.

Жительница Чертково обратилась в полицию с заявлением о том, что с ее банковской карты пропала крупная сумма денег. Женщина сообщила, что перед этим она попыталась устроиться на работу через интернет. Она так впечатлила потенциального работодателя ответами на его вопросы во время онлайн-собеседования, что тот тут же сообщил ей, что она принята на работу.

Но будущий шеф дончанки сообщил, что для начала работы ей необходимо приобрести обучающие материалы. Он прислал потерпевшей ссылку якобы для оплаты видеокурса. Там не заподозрившая подвоха дончанка ввела все свои персональные данные. А затем с ее счета была списана сумма в размере 400 тысяч рублей, а связаться со злоумышленником больше не удалось.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража с банковского счета». Полицейские проводят необходимые мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых в совершении данного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Покупательница так и не дождалась гаджета.

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