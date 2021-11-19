В Ростове появилась очередь за транспортными картами после после подорожания проезда. Фото: Артур СЕЛИМОВ

С 13 ноября проезд в общественном транспорте Ростова заметно подорожал. Так одна поездка в автобусе теперь стоит 32 рубля при оплате наличными и30 рублей - при бесконтактной оплате.

А вот, если оплачивать поездку транспортной картой, то проезд будет стоить 29 рублей, для льготных категорий граждан - 14,5 рубля. Проезд в трамваях и троллейбусах по ним обойдется в 23 рубля, а в случае льгот - 11,5 рубля. И, как результат, у офиса, где можно купить транспортные карты, начали собираться очереди из ростовчан.

ВОЗЛЕ ОФИСА - ОЧЕРЕДЬ

Возле офиса на улице Социалистической - настоящая очередь. Обед еще не закончился, а народ уже толпится у дверей. Много студентов.

- Раньше я могла год или два здесь не появляться, - рассказывает ростовчанка Елена Ивановна. - Сейчас, когда проезд подорожал, пришлось прийти и оформить своим детям скидку. Буду и себе покупать, потому что транспортом пользуюсь часто, и даже разница в три рубля заметно уменьшает затраты.

К слову, в офис можно заходить только по четыре человека, остальным приходится ждать своей очереди на улице.

В операционном зале могут находиться не более 4 человек, поэтому остальная очередь ждет на улице Фото: Артур СЕЛИМОВ

Несмотря на большое количество людей, очередь двигается быстро. Для оформления транспортной карты достаточно заплатить 85 рублей и заполнить заявление. Ее выдают тут же, на месте. С социальной картой обучающего все тоже довольно просто - приносишь справку с места учебы, платишь 90 рублей, и льготный проезд будет оформлен в тот же день.

ПЕРЕПЛАТА - ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ

Из помещения вышел сотрудник. Увидев студентов колледжей удивился:

- Если вы все студенты средних учебных заведений, то почему вам не оформляют карты организованно? Обратитесь к руководству, они должны сами организовать процесс получения карт и тогда толпиться не придется.

Студентов действительно много. Ребята пожимают плечами. Говорят, что пришли сюда потому, что в самом учебном заведении оформление идет медленно. А платить каждый день в два раза больше, чем положено, накладно.

- Я добираюсь в колледж с одной пересадкой. Раньше поездка в одну сторону до места учебы стоила 52 рубля. Сейчас уже получается 64 рубля, – рассказывает студент Валерий Ксенофонтов. – Помимо учебы часто езжу на тренировки и по своим делам, поэтому, если не оформить карту, буду на тысячу рублей в месяц больше отдавать, чем в прежние времена. Согласитесь, это накладно.

КАРТА ЕСТЬ, А ПРОЕЗДА ПО НЕЙ - НЕТ

Спрос на транспортные карты хоть и растет, но бывалые советуют: с собой нужно иметь и наличные деньги, потому что не во всех автобусах карты принимают.

- Я езжу на автобусе по проспекту Шолохова, и там транспортные карты вообще многие водители не принимают, объясняя это тем, что их маршруты считаются междугородними. – рассказывает пенсионерка Жанна Геннадьевна. – Водители агрессивно реагируют, если карточка начинает «зависать», а если оплата сразу не проходит, требуют выйти или заплатить. На многих автобусах терминалы и вовсе не работают, отчего всегда нужно иметь в кармане наличные.

Сама процедура оформления карты достаточно быстрая Фото: Артур СЕЛИМОВ

Сотрудники офиса соглашаются, что иногда процесс оплаты проезда в автобусе через транспортную карту может затянуться. Но уверяют, что это происходит редко.

- Пассажиры всегда должны помнить, что терминалы обязаны работать на каждом маршруте, и если аппарат не исправен, нужно звонить перевозчику и выяснять причину, - добавил собеседник. - Как правило, проблемы случаются с терминалами, а не с карточкой владельца.

ВОДИТЕЛИ НЕ ХОТЯТ ВОЗИТЬ ЗА ПОЛЦЕНЫ

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» отправился на ближайшую автобусную остановку, чтобы спросить у водителей, почему возникают трудности с использованием транспортной карты.

- У нас, например, на маршруте терминалы плохого качества, они вообще не распознают транспортные карты, - рассказывает водитель Алексей. – Человек приложил ее и убежал, а она не сработала. И я, считай, вожу его бесплатно. Даже в тех местах, где терминалы работают, водители с неохотой возят пассажиров с социальными картами, потому за это выручки у них нет. Перевозчик получает за каждого льготника, а на зарплате водителя это никак не отражается. Вдобавок планы постоянно поднимают, а людей с картами становится все больше. Поэтому водители и злятся на пассажиров, которых приходится возить за полцены.

К слову, в будущем в городе планируют запустить карты «Тройка»: это позволит экономить на пересадочных маршрутах и сделать карту единой для всего городского транспорта.

Баланс карты пополняют тут же Фото: Артур СЕЛИМОВ

КСТАТИ

В Ростове установили ТОП-3 маршрута, где чаще всего пользуются безналом. Как рассказали в мэрии города, речь о № 80 «Ж/д Вокзал – пос. Александровка», № 71 «Ц. Рынок - мкр. Левенцовский» и № 4 «Ц. Рынок - ГПЗ-10». В пятерке - № 34 «Ц. Рынок - ГПЗ-10» и № 67 «Сельмаш - мкр. Левенцовский».

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