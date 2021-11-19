В Волгодонске рабочий нашел в строительном песке «череп черта»

Фото: Олег Марков.

Очередная находка озадачила любителей археологии в Ростовской области. В Волгодонске рабочий обнаружил в строительном песке кости неизвестного животного. О находке он сообщил в фонд «Археология».

Как рассказал «КП - Ростов-на-Дону» учредитель и директор по развитию фонда Олег Марков, мужчина обратился к ним 19 ноября. Он рассказал, что во время работы на стройке в одной из партий песка обнаружил кости. Особенность находки заключалась в ее необычной форме — из-за этого Марков в шутку назвал ее «черепом черта».

В интернете сразу разгорелись споры, кому же эта кость может принадлежать. Какие-только предположения ни звучали. Даже череп кота (с рожками?!). Собеседник говорит, что определить ценность находки по фото невозможно. Строителю посоветовали обратиться к местным палеонтологам.

— Ценные эти кости или нет, сможет определить только специалист. Нужно как минимум их осмотреть, чтобы делать какие-то выводы. Я могу только предположить, что это может быть позвонок животного. Древнего или нет — сказать сможет только эксперт, — говорит Олег Марков.

Определить, какому животному принадлежали кости, смогут только палеонтологи.

По его словам, если кости окажутся древними, нужно проверить места, откуда они могли попасть на стройку. Так, рабочий рассказал, что «череп черта» оказался в песке, который привозят из карьеров в станице Романовской и карьеров в порту, на берегу Дона. Эти места тоже могут представлять интерес для палеонтологов.

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