Водитель иномарки, сбивший подростков в Ростовской области, взял машину у родителей

Вечером на сельской дороге под колеса иномарки, за рулем которой был молодой парень, попали школьник и студент Фото: Иван МАКЕЕВ

В Песчанокопском районе Ростовской области в понедельник, 22 ноября, простились с 17-летним школьником, погибшим в аварии. Его 15-летний друг с травмами различной степени тяжести сейчас в больнице.

ВЗЯЛ МАШИНУ У ПАПЫ

В пресс-службе областной ГИБДД рассказали, что ДТП произошло накануне вечером в воскресенье, 21 ноября, в селе Жуковское.

Как сообщили в донской Госавтоиснпекции, мальчики шли по левой обочине дороги В этот момент в них влетела «Киа Спортейдж». За рулем находился 19-летний юноша.

Как сообщил источник «КП - Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах региона, водитель, житель того же села, в тот вечер взял машину у родителей. Он получил права всего полтора года назад, но автомобиль пока не приобрел. Поэтому иногда катался на автомобиле отца.

О погибшем подростке известно, что он в этом году должен был окончить школу. Мальчик – второй, младший ребенок в семье. Теперь у родителей осталась лишь одна дочь.

В ГИБДД сказали, что по факту случившегося проходит проверка.

МОЛОДЫЕ ЗА РУЛЕМ

Напомним, это далеко не первый случай в регионе, когда молодые люди попадают на дорогах в ДТП со смертельным исходом. Так, с начала года дончан потрясли новости об авариях, где за рулем были не просто молодые водители с небольшим стажем, а те, кому права еще и не положены.

В апреле в Новочеркасске шестеро несовершеннолетних отмечали день рождения одного из школьников и еще до рассвета на скорости врезались на «Hyundai Solaris» в дерево. Пятеро подростков погибли на месте, а шестой спустя несколько дней скончался в реанимации.

В июле в Каменске-Шахтинском 16-летний водитель оказался за рулем «Двенадцатой» и тоже врезался в дерево: погибли два его несовершеннолетних пассажира. В том же месяце под Целиной 17-летний парень, управляя ночью «Skoda Octavia», попал в ДТП, в котором погиб водитель, ехавший навстречу.

В октябре снова в Каменске-Шахтинском 15-летний мальчик сел за руль «Hyundai Solaris», ключи от которой позаимствовал у 13-летнего друга - он оказался на пассажирском сидении. Машина с мальчиками на борту врезалась в забор и угол дома, подростки попали в больницу.

А всего неделю назад, 15 ноября, в Шахтах 17-летний подросток за рулем автомобиля насмерть сбил 15-летнего мальчика. Идет следствие.

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