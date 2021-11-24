Земля просто ушла вниз: Жители Ростова переживают за свои дома после мощного оползня в Тувинском переулке

Мощный оползень протащил пласты грунта вниз к реке Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Донской столице возле Тувинского переулка земля в один момент сползла по склону, утаскивая все на своем пути, даже деревья. Картина выглядит довольно тревожно с учетом того, что совсем рядом находятся крупные жилые постройки. Журналист «КП - Ростов-на-Дону» побывал в зоне провала, посмотрел, насколько сильно размыло грунт, и узнал, каковы же причины подобного явления.

СПОЛЗАЕТ К ВОДЕ

Говорим Берберовка — представляем ухабы. Жилые дома здесь умудрились появиться прямо на склонах глинистых оврагов и холмов... Тувинский переулок от проспекта Шолохова всего в паре кварталов, но, когда оказываешься здесь, преследует ощущение, что этот район находится глубоко за городом. Жилые постройки примыкают к парку Авиаторов, и вместе с рельефом фундамент домов плавно опускаются к реке Кизитеринке.

Поскольку все жилые дома находятся сверху, а все осадки стекают с возвышенности прямо в речку, иногда вода идет не по канавам, а там, где есть земля просела поглубже. Провал в несколько десятков метров в длину столкнул глину вместе со всем, что на ней находилось, изменив рельеф. Образовался пугающий обрыв, который вдобавок задел водопроводные сети.

Коммунальщики огородили лентой небезопасный участок Фото: Артур СЕЛИМОВ

Если спуститься ближе к реке, то можно увидеть, что глина в месте провала влажная, а в некоторых местах из нее вытекает грязная вода. Ручейки небольшие, но и их достаточно, чтобы увязнуть в этой трясине по колено. Вероятно, глиняный пласт еще будет двигаться, пока полностью не сместится в реку и вода его не размоет.

Первыми тревогу при оползне забили именно местные жители. Оползень появился буквально в пяти метрах от их домов.

- Я случайно заметил провал, - рассказывает один из местных жителей Алексей. - У нас многоквартирный четырехэтажный дом достроен только наполовину, поэтому со стороны провала люди не живут, там банально окна не стоят. В один из дней я вышел на балкон и увидел, что земля ушла вниз. Особо никто не переживал по этому поводу, хотя мало ли что может произойти...

«ТУТ СТОЯТЬ ОПАСНО!»

Согласно данным администрации города, оползень в переулке Тувинском возник в результате неустойчивости насыпного грунта. Из-за него действительно был поврежден водопровод диаметром 1200 мм.

Местные обеспокоены - оползень образовался всего в пяти метрах от их жилья Фото: Артур СЕЛИМОВ

К месту провала выезжали сотрудники «Водоканала», задействовали три единицы техники, опасный участок огородили лентой. В момент съемок коммунальщики экскаватором начали убирать неустойчивый грунт, перемещали его на другое место. Начали с самого утра, но работы предстояло еще много.

- Не заходите за оградительную ленту! - предупредил один из коммунальщиков. - Тут стоять опасно - грунт неустойчивый. В ходе проверки стало ясно, что никакого порыва не было, а землю могла размочить вода из выведенной ливневки, - позже озвучили официальную версию в «Водоканале».

- Утечек и порывов не было. Возможной причиной обрушения грунта является его замачивание из-за выведенного с участка в балку канализационного бытового или ливневого трубопровода, а также дренирования сточных вод из выгребных ям, расположенных на территорий домов, - уточнили в компании.

Сотрудники отметили, пока они проводят первый этап работ, а дальнейшая судьба этого участка будет зависеть от инженерной экспертизы. Сами жители опасаются, что полноценное обследование так и не будет проведено из-за дороговизны работ.

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