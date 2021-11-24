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Недвижимость24 ноября 2021 13:00

Земля просто ушла вниз: Жители Ростова переживают за свои дома после мощного оползня в Тувинском переулке

В переулке Тувинском оползень повредил водопровод и напугал местных жителей
Артур СЕЛИМОВ
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Мощный оползень протащил пласты грунта вниз к реке

Мощный оползень протащил пласты грунта вниз к реке

Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Донской столице возле Тувинского переулка земля в один момент сползла по склону, утаскивая все на своем пути, даже деревья. Картина выглядит довольно тревожно с учетом того, что совсем рядом находятся крупные жилые постройки. Журналист «КП - Ростов-на-Дону» побывал в зоне провала, посмотрел, насколько сильно размыло грунт, и узнал, каковы же причины подобного явления.

СПОЛЗАЕТ К ВОДЕ

Говорим Берберовка — представляем ухабы. Жилые дома здесь умудрились появиться прямо на склонах глинистых оврагов и холмов... Тувинский переулок от проспекта Шолохова всего в паре кварталов, но, когда оказываешься здесь, преследует ощущение, что этот район находится глубоко за городом. Жилые постройки примыкают к парку Авиаторов, и вместе с рельефом фундамент домов плавно опускаются к реке Кизитеринке.

Поскольку все жилые дома находятся сверху, а все осадки стекают с возвышенности прямо в речку, иногда вода идет не по канавам, а там, где есть земля просела поглубже. Провал в несколько десятков метров в длину столкнул глину вместе со всем, что на ней находилось, изменив рельеф. Образовался пугающий обрыв, который вдобавок задел водопроводные сети.

Коммунальщики огородили лентой небезопасный участок

Коммунальщики огородили лентой небезопасный участок

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Если спуститься ближе к реке, то можно увидеть, что глина в месте провала влажная, а в некоторых местах из нее вытекает грязная вода. Ручейки небольшие, но и их достаточно, чтобы увязнуть в этой трясине по колено. Вероятно, глиняный пласт еще будет двигаться, пока полностью не сместится в реку и вода его не размоет.

Первыми тревогу при оползне забили именно местные жители. Оползень появился буквально в пяти метрах от их домов.

- Я случайно заметил провал, - рассказывает один из местных жителей Алексей. - У нас многоквартирный четырехэтажный дом достроен только наполовину, поэтому со стороны провала люди не живут, там банально окна не стоят. В один из дней я вышел на балкон и увидел, что земля ушла вниз. Особо никто не переживал по этому поводу, хотя мало ли что может произойти...

«ТУТ СТОЯТЬ ОПАСНО!»

Согласно данным администрации города, оползень в переулке Тувинском возник в результате неустойчивости насыпного грунта. Из-за него действительно был поврежден водопровод диаметром 1200 мм.

Местные обеспокоены - оползень образовался всего в пяти метрах от их жилья

Местные обеспокоены - оползень образовался всего в пяти метрах от их жилья

Фото: Артур СЕЛИМОВ

К месту провала выезжали сотрудники «Водоканала», задействовали три единицы техники, опасный участок огородили лентой. В момент съемок коммунальщики экскаватором начали убирать неустойчивый грунт, перемещали его на другое место. Начали с самого утра, но работы предстояло еще много.

- Не заходите за оградительную ленту! - предупредил один из коммунальщиков. - Тут стоять опасно - грунт неустойчивый. В ходе проверки стало ясно, что никакого порыва не было, а землю могла размочить вода из выведенной ливневки, - позже озвучили официальную версию в «Водоканале».

- Утечек и порывов не было. Возможной причиной обрушения грунта является его замачивание из-за выведенного с участка в балку канализационного бытового или ливневого трубопровода, а также дренирования сточных вод из выгребных ям, расположенных на территорий домов, - уточнили в компании.

Сотрудники отметили, пока они проводят первый этап работ, а дальнейшая судьба этого участка будет зависеть от инженерной экспертизы. Сами жители опасаются, что полноценное обследование так и не будет проведено из-за дороговизны работ.

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