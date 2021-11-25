В Ростовской области иностранец поджег машину пограничника и отправился на 2,5 года в колонию строгого режима

Организатор привлек к исполнению замысла несовершеннолетнего. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по Ростовской области

Вступило в законную силу решение Азовского городского суда в отношении иностранца, выходца одной из среднеазиатских республик. Он был признан судом виновным в поджоге личного автомобиля сотрудника Пограничного управления ФСБ по Ростовской области. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ региона.

Его признали виновным в совершении преступления по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога. За содеянное осужденному назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Также суд обязал его возместить материальный ущерб, нанесенный поджогом, - это более 1 миллиона рублей.

Как сообщает собственный источник «КП — Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах, осужденный на 2,5 года, являлся организатором поджога, а исполнителем — несовершеннолетний гражданин, которого привлекли к уголовной ответственности в сентябре текущего года.

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