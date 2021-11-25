В Элисте более 1300 детей заболели вирусной инфекцией — эпидемиологи подозревают вспышку энтеровируса

Волонтеры-медики усилили бригады, выезжающие на вызов к заболевшим детям Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Резкий рост заболеваемости детей вирусной инфекцией в Элисте отслеживает Минздрав и Роспотребнадзор Республики Калмыкия. Так, в республиканском центре выявили 1340 обращений — заболели школьники и воспитанники детских садов. Предположительно, это вспышка энтеровируса. О ситуации подробно рассказали главный санитарный врач региона Джангар Санджиев и первый заместитель министра здравоохранения Булат Сараев.

ЗАВЕЗЛИ ИЗ МОСКВЫ В КАНИКУЛЫ?

С начала недели в столице Калмыкии наблюдается рост заболеваемости детей ОРВИ. Об этом уведомил Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Калмыкия Булат Сараев во время прямого эфира в официальном аккаунте ведомства.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Джангар Санджиев в свою очередь подробно рассказал, что сейчас происходит с зараженными детьми в Элисте.

- Судя по клиническим признакам, с которыми обращаются пациенты, - симптомами ОРВИ — температурой, катаральными явлениями верхних дыхательных путей, скорее всего, это один из штаммов энтеровируса.

Главный санитарный врач напомнил, что регион за последние годы пережил несколько вспышек энтеровируса. Но они носили сезонный характер, и в основном происходили в период созревания клубники и поездок жителей на Черное море. А сейчас вирус могли привезти из другого региона после двухнедельных каникул.

МОЖЕТ БЫТЬ КОКСАКИ?

Руководитель калмыцкого Роспотребнадзора рассказал, что с энтеровирусом каждый год сталкиваются врачи любого региона. Заболеваемость обычно носит сезонный характер.

- То, что мы видим сегодня, судя по той ситуации, которая разворачивается сейчас в Москве с заболеваемостью энтеровирусной инфекцией среди детей, скорее всего у нас произошел завоз, - предположил Джангар Санджиев. - В Москве выделяют ведущий эпидемический штамм — коксаки. Это большая группа энтеровирусных инфекций. В зависимости от ведущего штамма характеризуется разнообразной клинической картиной. Так, в 2001 году была вспышка, которая приводила к менингиту, другая вызывала кишечные расстройства, еще одна — герпетическую ангину с сыпью на ладонях, стопах. Также главный санврач региона напомнил родителям быть бдительными: не заниматься самостоятельным лечением ребенка, а своевременно вызывать врача, потому что при тяжелом течении заболевания энтеровирус грозит поражением нервной системы.

- Сейчас дети переносят вирус легко. Причем, чем младше ребенок, тем проще переносят заболевание. Осталось дождаться результатов исследований и узнать, какой это штамм.

ТЕПЕРЬ ПРОВЕРЯТ РАБОТУ ШКОЛ

Также руководители напомнили, что инкубационный период для энтеровирусных инфекций составляет от 2 до 14 дней, в среднем — неделю. Они обладают высокой степенью заразности, передаются и аэрозольным путем, и из-за немытых рук. В водоемах и почве вирус живет до двух месяцев, на сухих поверхностях — 1-2 дня.

- Поскольку одновременно заболело очень много детей, это может говорить о том, что заражения произошли внутри коллективов — классов школ, групп в детских садах, - считает главный санврач региона. - Это однозначно показывает, что в учреждениях не соблюдают санитарно-эпидемические требования. Будем принимать самые жесткие меры.

Откуда могли завезти инфекцию и чем она грозит, рассказали министр здравоохранения и главный санитарный врач Республики Калмыкия

Первый заместитель главы республиканского Минздрава Булат Сараев рассказал, что бригады скорой помощи Элисты усилили волонтеры-медики, чтобы обследовать заболевших детей.

Также в здании бывшего филиала детской поликлиники в 8 микрорайоне открыт дополнительный кабинет. Там будут принимать детей из восточной части города с признаками респираторных заболеваний. Однако, в случае, если у ребенка высокая температура, медики рекомендуют вызывать врача на дом.

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