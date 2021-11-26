«Пора на диету!»: известный московский режиссер раскормила дворнягу из Обуховки до неузнаваемости

Из худющего бездомыша Парень превратился в холеного Михаила. Фото: аккаунт Юлии Ауг в "Фейсбуке"

Пес Миша из хутора Обуховка, что в Азовском районе Ростовской области снова вызывает зависть у собак, да что там — у людей с менее устроенной жизнью. Четвероногий снова «засветился» на странице известной российской актрисы Юлии Ауг, которая рассказала о том, как бывшему бездомышу живется в столице. Поначалу его даже не узнать — настолько округлилась «талия».

ПОПАЛ К ХОЗЯЕВАМ ЧЕРЕЗ КИНО

Об истории Миши стало известно год назад, когда в Обуховке проходили съемки сериала «Соседи». Пес с рабочим вариантом клички — Парень — появился в соцсетях не просто в группе по пристрою бездомных животных, а у актрисы, режиссера и сценариста Юлии Ауг.

- Друзья, у меня к вам дело, - обратилась к подписчикам тогда Юлия. - Прям серьезное дело. Вот это Парень. Он живет в Ростове. Точнее, в Обуховке, он бездомный, ему, как мне кажется, года 4, не больше, он здоровый, небольшой, ниже колена, он невероятно умный. Он живет сейчас рядом с караваном нашей съемочной группы. Он «бывшедомашний», у него купирован хвостик. Метис терьера, бородатик. У него совершенно человеческие глаза, которыми он смотрит прямо в глаза и дальше в душу.

Известная актриса и будущая зоозвезда соцсетей познакомились в октябре на съемочной площадке. Фото: аккаунт Юлии Ауг в "Фейсбуке"

Тогда на страничке у Юлии развернулся целый сериал: вот Парень ревнует ее к другим собакам, которых актриса осмелилась погладить, вот он пропал на весь день «похвастать» подаренный ей ошейником собакам всей округи, а тут с достоинством прошел на поводке и спокойно зашел в клетку зоотакси, чтобы в итоге приехать в Москву к новым «родителям».

«СРАЗУ ЧУВСТВУЕТСЯ — ЛЮБЯТ!»

Хозяев активистка нашла в богемной среде — собаку взяли любить, холить и лелеять и немного воспитывать в семью ее подруги — режиссера и сценариста Анны Озар. Так что Юлия периодически приходит «с инспекцией»: как там Парень, то есть теперь Миша, поживает.

И, судя по последнему фото, хозяева особенно ответственно выполняют функцию «холить и лелеять». Мишка не просто стал выглядеть «основательно», но и даже похож теперь на породистую собаку.

- Это Мишка? Не узнать! - удивляется подписчик Юлии, который в курсе истории чудесного спасения.

- Невозможно поверить, что это один и тот же пес. Невероятно!

Таким скромным мальчиком с пронзительным взглядом пес попал в московскую семью. Фото: аккаунт Юлии Ауг в "Фейсбуке"

Мишку с трудом узнали, потому что поменял имидж: «Породистым даже стал», - подметили читатели. Актриса объяснила, что он сильно линяет, поэтому хозяевам пришлось мальчику пришлось кудри состричь. Но больше читателей удивили изменения фигуры любимца московского режиссера.

- Какой же это Мишка, это целый Михаил Леопардович! - предлагает новую кличку для солидного пса читатель.

- Похож на сладенького сытенького барчука с дореволюционного снимка! - умиляется подписчица.

- Вот это Колобок! - поражены знакомые.

- Это он? Ну, надо бы приостановиться и в форме быть. Или он просто так сел? - обеспокоены фанаты Миши.

- Какой хомячок!

- Вот это сладкий пончик!

Теперь Миша - в меру упитанный пес в расцвете сил. Фото: аккаунт Юлии Ауг в "Фейсбуке"

Эпитетов ухоженности и упитанности собаки посвятили много. Подписчики актрисы, которые с самого начала следят за историей брошенного бездомного пса из ростовского хутора искренне рады, что озорной хвост больше не мерзнет без крыши над головой, а живет счастливой собачьей жизнью и радует хозяев.

- Такой холеный! Сразу чувствуется - любят! - подытожили читатели.

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