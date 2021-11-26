Вырос на 2 см, а похудел - на 4 кг: ростовчанин неделю не двигался и лежал в ванне, имитирующей невесомость

В течение эксперимента за ростовчанином наблюдали ученые. Фото: Борис Лисов,

Ведущий праздников из Ростова Борис Лисов решился на весьма необычный научный эксперимент. Неделю мужчина лежал и почти не двигался в иммерсионной ванне, в которой моделируется состояние невесомости. Борис рассказал, как в течение семи дней менялось его состояние и чем закончился эксперимент.

Исследование проводил Институт медико-биологических наук РАН, который занимается разработками в космической медицине и биологии. Борис, увлеченный темой космоса, давно следит за работой института и даже подписан на соцсети ученых.

Однажды он увидел объявление о наборе добровольцев и, не питая лишних надежд, подал заявку. Но, к удивлению Бориса, ему ответили, а позже - одобрили его участие в эксперименте. Так, по словам мужчины, с ним случилось «одно из самых интересных событий его жизни».

Борису разрешали читать и даже пользоваться гаджетами. Фото: Борис Лисов.

ВАННА БЕЗ ГРАВИТАЦИИ?

В ходе эксперимента ученые изучают, что происходит с человеком, когда он долго находится в невесомости. Отсутствие гравитации моделируется в так называемой иммерсионной ванне. Ее наполняют водой, покрывают сверху водонепроницаемой тканью и закрепляют ее по краям. Получается, что человек оказывается в безопорном состоянии, и при этом на него давит объем воды.

Чтобы не нарушить чистоты эксперимента, человека погружает в ванну особенным способом.

— Чтобы погрузить испытателя, со дна поднимается механизм, который возвышается над толщей воды, но находится под пленкой. Я ложился на твердую поверхность, меня укутывали простыней и затем опускали механизм обратно на дно. Меня опускали на дно и немного топили, что чтобы пленка сверху наполнилась водой, — рассказывает Борис.

Ученые говорят, что в таком состоянии влияние невесомости проявляется за три — пять суток. Такие эксперименты могут проходить и две недели, и 21 день, Борис же согласился на самый короткий — семидневный. Однако и неделя в ванне оказалась непростой.

ДАЖЕ ДУШ НА КУШЕТКЕ

Всю неделю Борису нельзя было совершать резких движений и находиться в вертикальном положении. Всю неделю можно было и читать, и пользоваться гаджетами, но сделать это было не так просто, как в обычной жизни.

— Было очень неудобно. Книга все время тонула в пленке. Когда лежишь на спине и держишь телефон перед лицом, руки быстро устают, — говорит Борис.

Чтобы поесть, мужчина опирался спиной на подушку. Испытуемому давали завтрак, обед и ужин — только больничная еда, ничего соленого и острого и никакого кофе. Борис с теплотой вспоминает, как однажды дежурная бригада ученых устроила сюрприз, украсив тарелки резными салфетками.

Стоять участнику все-таки разрешалось — но не более минуты в день. В это время исследователи измеряли рост и вес мужчины. Еще 14 минут выделялось на гигиенические процедуры.

— 14 минут были даны, чтобы воспользоваться туалетом, а потом принять душ в горизонтальном положении на специальной кушетке. Кстати, этого времени вполне достаточно, чтобы все успеть. Затем нам нас вновь погружали в ванну на ночь, — вспоминает собеседник.

«ВОЗНИКЛА МЫСЛЬ, ЧТО Я СОВЕРШИЛ ОШИБКУ»

В первую же ночь у Бориса начались ощутимые боли в животе. Во вторую ночь заболела еще и спина.

— Без опоры, позвоночный столб начал быстро растягиваться, а мышцы, которые его держат, не успевали адаптироваться и конечно же начинали болеть. К слову, в ванне я вырос на 2 см. Некоторые испытатели вырастали и на 7 см, — объясняет Борис.

Боли продолжались четверо суток, а на пятые просто прошли. Но физический дискомфорт сменился психологическим.

— Морально было трудно где-то на четвертый день. Даже возникала мысль о том, что я совершил ошибку, взявшись за это дело!

Борис смог продержаться еще три дня, на восьмой — его достали. Однако на этом эксперимент не закончился.

ВСТАТЬ УДАЛОСЬ НЕ СРАЗУ

Выйдя из ванной Борис еще полдня провел на каталке — ученые изучали его тело, пока не угаснут эффекты иммерсии. На ноги удалось встать только к шести вечера.

— Ощущалась небольшая слабость. Практически незаметное головокружение и покалывание в ступнях. На следующий день были перепады давления.

Только на третий день Бориса отпустили домой. После эксперимента его тело изменилось: мужчина вырос и похудел на четыре килограмма. Однако продолжалось это недолго — рост вернулся в норму за пару дней, килограммы — за две недели.

А вот последствий для психики эксперимент не оставил. Борис даже благодарен исследованию.

— На данный момент я ощущаю только свои выводы по поводу значимости движения в нашей жизни. Эксперимент был для меня самовольным испытанием своего терпения и выносливости. Я доволен результатом и тем, что прошел этот опыт.

ЧТО СДЕЛАЮТ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭКСПЕРИМЕНТА?

Об итогах эксперимента Борису известно немногое. Пока его ознакомили лишь с результатами денситометрии (оценка плотности костной ткани – прим.ред.) Кости Бориса стали на 1% менее плотными, однако физически он этого не ощущает.

Зато он знает, что у самого эксперимента будет вполне практический результат. На основе полученных данных ученые разрабатывают миостимуляторы для астронавтов — устройство, воздействующее на мышцы. Они пригодятся в длительных космических миссиях, в этом случае невесомость может серьезно сказаться на организме.

— Человеческий организм очень быстро адаптируется к новым условиям. В невесомости он начинает отключать ненужные функции, которые мы постоянно используем на земле. Первыми страдают мышцы ног и сердечно-сосудистая система. Миостимуляторы будут использоваться в космосе, чтобы минимизировать последствия невесомости по возвращению домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дефицит воды и инфекционные заболевания: чем грозит изменение климата в Ростовской области

Ученые cпрогнозировали, что произойдет с климатом в донском регионе через 30 лет (подробнее)

За полгода - ни одного заболевшего: Уникальную кабину против коронавируса создали ростовские ученые

Ее аналогов нет в мире: установка убивает все вирусы и бактерии даже на слизистой человека всего за 30 секунд (подробнее)