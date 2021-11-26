«Мне и моей болезни достаточно. Еще ковида не хватало!» Житель Волгодонска принял участие во флешмобе в ответ антиваксерам

Приятели из "Тиктока" решили поделиться своим мнением о вакцинации с подписчиками и сделали межрегиональный видеоролик на свое стихотворение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В «Тиктоке» сразу у нескольких пользователей из разных регионов нашей страны на страницах появился один и тот же видеоролик. Кадры из теленовостей из прививочных кабинетов сменяются видео, где люди сами на камеру своих смартфонов читают строчки стихотворения о вакцинации, которое написал один из участников ролика. Люди рассказывают, что они привились от коронавируса, чего желают и другим, чтобы ковид не выкосил их земляков и жителей всей страны.

В съемках ролика, который смонтировал москвич Мурад Абакаров, принял участие житель Ростовской области — 38-летний Александр Сафонов из Волгодонска. Мужчина рассказал «КП — Ростов-на-Дону» почему решил привиться, несмотря на тяжелый диагноз, и не смог не участвовать в записи ролика, который уже набирает гневные комментарии.

«МЫ РЕШИЛИ ДАТЬ ОТВЕТ»

Как рассказал Александр, он давно знаком с ребятами, которые предложили снять ролик, - общаются в «Тиктоке». Это парни и девушки из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Новосибирска, я вот из Ростовской области.

- Мы как-то обсуждали, что очень уж много там видео, где каждый «эксперт» - от пеленок и до бесконечности лет уговаривает всех не прививаться ни в коем случае от коронавируса. Буквально ролик через ролик попадается, - говорит житель Волгодонска. - И мы решили таким образом на эти высказывания ответить.

Клич кинул Михаил из Петербурга, а приятели на зов ответили. Несколько дней — и ролик готов.

«ОДНОКЛАССНИК УМЕР В 38»

Александр поделился, что перед ним вопрос о прививке не стоял, поскольку при коронавирусе есть риск ухудшения его основного заболевания, а обострение часто лечат только гормональной терапией. У мужчины диагностировано тяжелое неврологическое заболевание — рассеянный склероз, при котором необходимо принимать иммуномодулирующие препараты. Сам он страдает от шаткой походки — бросает из стороны в сторону - и проблемами с концентрацией внимания.

- Сам решил привиться, потому что мне достаточно моего основного заболевания. Не хватало еще коронавирус поймать, - делится Александр. - У меня есть знакомые, которые работают в «красной зоне». От них слышал много жутких историй. Да что далеко ходить — мой одноклассник тяжело заболел ковидом, попал в госпиталь. Вроде пошел на поправку, но стало хуже, и в 38 лет его не стало.

НЕ ЗНАЛ, КАК ПРИВИВКА СКАЖЕТСЯ, И СПРОСИЛ У ВРАЧА

Как объяснил мужчина, прививаться он пошел не по своему «хотенью», а лишь после консультации с неврологом одного из ведущих медучреждений области.

- Некоторые не знают как взять медотвод, боятся осложнений от прививки. А я привился по рекомендации врача — тогда в наличии в пункте вакцинации был «КовиВак» - и теперь спокойно хожу по улице и никак себя не ограничиваю. Конечно, когда иду в магазины, в поликлинику надеваю маску, - говорит Александр. - Хочу сказать землякам, прежде всего обращайте внимание на свое здоровье и здоровье окружающих — его не купишь!

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