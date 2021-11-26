Стой спокойно и не реагируй на оскорбления: новая профессия QR-контролер появилась в Ростове-на-Дону в разгар ковидных ограничений

Это работа для крепких, здоровенных мужиков, способных выслушать всякие гадости от людей, которые нехотя предъявляют свои QR-коды на входе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После ноябрьских каникул, когда власти вводили строгие коронавирусные ограничения, в Ростове появилась новая профессия - контролер QR-кодов.

Звучит красиво, современно. Да и зарплату обещают приличную. За месяц можно получить до 30 тысяч рублей. Только стой себе спокойно и не реагируй на оскорбления посетителей.

«ВОЗЬМЕМ И ТЕХ, КОМУ ЗА 45»

«Контролер, проверка QR-кодов», - такое предложение недавно появилось на одной из бесплатных Интернет-досок объявлений. Как оказалось, такие специалисты нужны в один из ростовских торговых центров. Платить обещают исправно дважды в месяц.

- В обязанности входит проверять наличие QR-кодов у посетителей ТЦ. Рассмотрим студентов и людей без опыта работы, а также тех, кому за 45 лет, - говорится в объявлении. - Работа осуществляется на входных группах торгового центра с 10.00 до 22.00. Удобный сменный график 2/2. Один выход стоит 1 900 рублей.

Под видом соискателя мы связались с работодателем и узнали все подробности такой не пыльной работенки.

В ПРИОРИТЕТЕ - КРЕПКИЕ МУЖИКИ

На звонок ответила приветливая молодая женщина. Не успела я договорить, как собеседница на том в конце провода сразу спросила про мой возраст.

- Девушка, это работа для крепких, здоровенных мужиков, способных выслушать всякие гадости от людей, которые нехотя предъявляют свои QR-коды на входе. И к тому же это работа обязывает находиться целый день на ногах, - предупредила работодатель.

- Я правильно понимаю, что девушек для этой работы вы не рассматриваете?, - уточняю я.

- Гендерного отбора у нас нет. Так что шансы есть и у молоденьких хрупких девушек. Но в преимуществе - мужчины или крепкие женщины, - ответила специалист по подбору персонала. - Поймите, девушке будет тяжело. Только представьте: маленькая девочка пытается остановить крупного мужика, которому не нравится постановление властей. И, если он вас снесет на своем пути, что мы будем делать?

- Если знакомым порекомендую такую работу, скажите, есть ли у вас перерывы на обед?, - продолжаю интересоваться.

- Есть целых три перерыва.

- Значит, проверяющий вам нужен не один, так как если уйти на перерыв, кто-то должен заменять? - продолжаю я свой расспрос.

- Конечно. Проверяющий работает в паре с охранником. Сейчас у нас уже работают несколько человек. Но нужны еще, - говорит работодатель.

QR-КОНТРОЛЕР СО СВОИМ КОДОМ

- Кстати, для девушек у нас найдется тоже работа, - вдруг вспоминает специалист. - У нас есть пункт вакцинации, и там нужен помощник. В его обязанности входит помощь людям при заполнении документов. Работа непыльная. Там трудовой день с десяти утра до восьми вечера.

- А как моя работа будет проверяться? Как вы поймете, что я действительно помогаю людям, а не сижу без дела? - пытаюсь найти подводные камни в новой вакансии.

- Ваша работа будет проверяться самими посетителями. Если они жалобы не пишут, то все хорошо, - заверил мне женский голос на том конце телефона.

- А человек, который претендует быть контролером или помощником в пункте вакцинации, обязательно ли должен сам иметь QR-код? - не отстаю я.

- Это обязательное условие. Все наши сотрудники должны быть привиты, - подтвердила мое предположение женщина.

Так что, если вы привиты, и имеете крепкое телосложение, то двери по зарабатыванию в торговом центре легких денег вам открыты. Правда, как долго продлится такая лафа, пока не знает и сам работодатель. Все зависит от того, сколько будут длиться коронавирусные ограничения в нашей области.