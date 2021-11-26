Ковид-ограничения в Ростовской области с 29 ноября 2021: что закрыто и что будет работать

Фото: Светлана Маковеева.

Ковид-ограничения в Ростовской области с 29 ноября 2021: рассказываем, что закрыто и что будет работать. 26 ноября губернатор Василий Голубев утвердил новые изменения в соответствующее постановление.

КАК ПОМЕНЯЛИСЬ КОВИД-ОГРАНИЧЕНИЯ

В Ростовской области расширен перечень медицинских документов для посещения общественных мест — заведений и учреждений. Теперь жители с противопоказаниями к вакцинации смогут предъявить на входе медотвод и отрицательный ПЦР-тест.

Для посещения ЗАГСа понадобятся справка о перенесенном ковиде, сертификат о вакцинации или медицинский отвод с отрицательным тестом. При этом снимаются ограничения по числу участников торжественной церемонии.

Люди, которым противопоказана вакцинация, не должны соблюдать самоизоляцию.

Снимаются некоторые ковид-ограничения для несовершеннолетних. Теперь жителям младше 18 лет не понадобится отрицательным ПЦР-тест при посещении бань, саун, физкультурно-спортивных мероприятий, которые проходят в том числе на «Ростов-Арене».

С новой недели в Ростовской области разрешат проведение елочных базаров.

НАПОМНИМ

Ранее власти Ростовской области исключили результаты ПЦР-тесты из перечня обязательных медицинских документов. В большинстве заведений, например, в кафе или кинотеатре, посетителям придется показать справку о перенесенном заболевании или вакцинации либо QR-код.

Свободным для посещения остались всего несколько организаций. Это аптеки, пункты выдачи товаров, различные госструктуры, суды, МФЦ и медицинских учреждения, магазины с обособленным входом. В торговый центр посетителей без QR-кода не пустят.

До сих пор закрыты из-за коронавируса учреждения дополнительного образования. Занятия могут проходить только в онлайн-режиме.

В ряде других организаций ковид-ограничения касаются количества посетителей. Например, заполняемость фитнес-залов, спортзалов, ледовых катков определяется из расчета четыре квадратных метра на человека. Зрительные залы разрешается заполнять наполовину.