Ограничения в Ростовской области на 1 декабря 2021 года: что закрыто и что будет работать

Фото: Алексей Булатов.

Ограничения в Ростовской области на 1 декабря 2021: рассказываем, что закрыто и что будет работать. Собрали всю информацию о санитарных правилах, которые нужно соблюдать в донском регионе.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ

Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что не будет вводить ограничения в новогодние каникулы, если показатели по заболеваемости не ухудшатся. Сейчас, по его словам, ситуация с ковидом в Ростовской области остается стабильной. Судя по всему, 1 декабря 2021 года в донском регионе останутся ранее принятые ограничения.

Напомним, в нерабочую неделю большинство развлекательных заведений были закрыты из-за коронавируса. С 8 ноября власти отменили запрет, но ввели новые правила посещения. Теперь на входе в большинство общественных мест нужно предъявить QR-код. Свежий тест на коронавирус больше не принимается в кафе и ресторанах, фитнес-залах, на ледовых катках, в аквапарках, парикмахерских, банях, саунах, букмекерских конторах и других заведениях.

Свободным остается посещение аптек, пунктов выдачи товаров, различных госструктур, судов, МФЦ, медицинских учреждений. Правило также не распространяется на магазины с обособленным входом. В торговый центр посетителей без QR-кода не пустят.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЯЕМОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ

Во всех организациях действуют требования масочного режима и социальной дистанции, в некоторых введены ограничения по заполняемости помещений. Например, заполняемость фитнес-залов, спортзалов и ледовых катков определяется из расчета четыре квадратных метра на посетителя. Заполняемость бассейнов рассчитывается следующим образом: в помещении на одного человека должно приходиться четыре, непосредственно в бассейне — 10 кв. м. зеркала воды на человека. Заполняемость аквапарков должна быть такой, чтобы на одного гостя приходилась площадь в пять квадратных метров. Места в зрительных залах театров и кинотеатров могут быть заняты наполовину.

В предприятиях общепита также действуют ограничения по времени посещения. Кафе и рестораны могут работать с 6.00 до 21.00.

Есть и те общественные места, которые до сих пор закрыты из-за коронавируса. Так, заведения дополнительного образования пока могут проводить уроки только в онлайн-режиме.

МЕРОПРИЯТИЯ

В Ростовской области запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия. Стадионы не закрыты из-за коронавируса, однако для их посещения нужно предъявить документы. Для взрослых это сертификат о прививке, справка о перенесенном заболевании или же просто QR-код. Детям будет достаточно показать свежий ПЦР-тест.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВАКЦИНАЦИИ

В октябре прививаться от ковида в Ростовской области обязали курьеров, волонтеров и тех, кто занят в промышленности, гостиничной и туристической сферах.

С 11 ноября вакцинация стала обязательной для людей в возрасте от 60 лет и старше.

24 ноября власти рассказали, как обстоит ситуация с ковидом в Ростовской области. За последние сутки коронавирусом заразились еще 644 жителя, выздоровели 614 пациентов, скончались 37. Лечение в ковидных госпиталях получают 4 128 заболевших ковидом.

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