«Мама меня не любит»: дончанку проверяют после того, как восьмилетний сын обвинил ее в избиении

Следком проверяет многодетную мать после того, как ребенок обвинил женщину в побоях Фото: Андрей АБРАМОВ

В поле зрения сотрудников полиции и следственного комитета оказалась мать шестерых мальчиков и одной девочки из Артемовского сельского поселения в Октябрьском районе Ростовской области. Восьмилетний сын пожаловался соседке на то, что Анжела Иванова (имя изменено – прим. ред.) часто бьет его, практически не кормит да и вообще, не относится как к родному и не любит.

Станичница сняла рассказ школьника на видео и показала его полиции. Это стало поводом для работы правоохранительных органов.

Тем временем, корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» узнал, чем живет многодетная семья.

ДЕРЖАЛА В ЕЖОВЫХ РУКАВИЦАХ И МУЖА, И ДЕТЕЙ

Как сообщил корреспонденту «Комсомолки» источник в правоохранительных органах региона, у Анжелы семеро детей, но на троих из них она давно лишена прав. Старшие сыновья и дочь живут с отцом в другом городе.

Четверо младших ребят женщина родила уже во втором браке. Несмотря на то, что семья большая, трудиться в поте лица ни мать, ни отец не торопятся.

- Летом Анжела перебивалась случайными заработками. То помидоры собирала, то еще что-то, - говорит местная жительница.

При этом о женщине отзываются как о строгой матери. Кстати, в селе утверждают, что в ежовых рукавицах она держала не только детей, но и второго супруга.

- Он у нее под каблуком всегда был, - продолжает местная жительница.

У ШКОЛЫ БЫЛИ БОЛЬШИЕ ВОПРОСЫ

Восьмилетний мальчик, который рассказал на видео о том, что мать частенько поднимает на него руку, сейчас ходит во второй класс.

Источник в школе говорит, что видео с его признаниями уже видели педагоги.

- На ролике он прямо говорит: "Мама меня не любит". Но в самой школе ребенок никогда не жаловался на жестокое обращение. Вот только посещаемость сильно хромала. В прошлом году пару месяцев не ходил на занятия. В этом история повторилась. Нам пришлось вмешаться в ситуацию, только после этого ученик возобновил занятия, - продолжает сотрудник, пожелавший сохранить анонимность.

Кстати, в этом году еще один сын Анжелы должен был пойти в первый класс. Но она не захотела отправлять его в школу.

- Анжела в одном из законов прочитала, что в первый класс можно пойти и в восемь лет. Что-что, а законы она знает хорошо, - сокрушается собеседник.

Вот только многодетная мама не учла, что для того, чтобы в первый класс пойти в таком возрасте, у ребенка должна быть соответствующая справка от врача.

За медицинским документом дело не стало. Селянка быстро все оформила, и сынишка остался дома.

- На дошкольную подготовку он, кончено, не ходил, - отметили в учебном учреждении.

УЖЕ ОТКАЗЫВАЛАСЬ ОТ ДЕТЕЙ

Этой весной многодетная мама, не имея постоянной работы, решила поискать лучшей жизни в другом поселке. Но мальчишек с собой брать не стала. На всех четверых она оформила временный отказ, пояснив, что это вызвано трудными жизненными обстоятельствами, после чего поместила всех четверых сыновей в центр временного содержания.

- На лето она уехала из села, но ближе к осени мальчиков забрала обратно, - говорит источник издания в правоохранительных органах региона.

На время проверки, инициированной после жалобы сына, детей у матери изымать не стали. Однако не исключено, что в последующем она все же будет лишена родительских прав.

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