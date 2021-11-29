«За два дня до смерти светился от счастья и гордости за внука»: что известно о рабочем, погибшем во время взрыва на нефтяной скважине в Ростовской области

Скважина находится в поле, которое принадлежит местному фермеру. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

На Дону после взрыва на нефтяной скважине в Морозовском районе следком возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека», сообщает ведомство.

В результате происшествия погиб 59-летний оператор. Он работал на объекте с момента его открытия, с 2018 года. В хуторе все хорошо знали мужчину. О нем отзываются как об отзывчивом человеке и большом трудяге.

- А еще он был прекрасным мужем, отцом и дедом. За два дня до смерти видела Николая. Он светился от счастья и гордости за внучка. Мальчик научился играть на баяне. Весь в дедушку. Ведь Николай отлично играл на гитаре и чудесно пел, - рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» одноклассница погибшего Татьяна.

В селе скорбят по поводу гибели земляка. А еще очень сочувствуют вдове. Три года назад женщина потеряла сына, а вот теперь – и супруга. Единственным утешением дончанки стали дочь, внук и внучка.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» сообщала, что травмы во время взрыва получили двое других рабочих. Один их них – 57-летний оператор, также живет в Морозовском районе. У мужчины есть жена и сын. Второй раненный родом из Волгограда.

Известно, что скважина принадлежит предпринимателю из Ессенткуов. Ее глубина всего два метра. Местные жители говорят, что с добычей нефти иногда были проблемы, но работу все равно не останавливали. Сама скважина находится на земле фермера из Морозовского района. Предприниматель взял участок в аренду на несколько лет.

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