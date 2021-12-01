О чем может говорить головная боль, и когда ее нельзя терпеть, рассказала профессор из Ростова

Врач рассказал, в каком случае нужно срочно обращаться к врачу. Фото: Александр ГЛУЗ

1 декабря отмечается Международный день невролога. Как отмечают специалисты, пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в их работу.

О том, что нужно знать пациентам с головными болями и в каких случаях нужно срочно обращаться к врачу, рассказала в интервью "КП - Ростов-на-Дону" врач-невролог высшей категории Зоя Гончарова.

БОЛЬШЕ ПАЦИЕНТОВ С ПАНИЧЕСКИМИ АТАКАМИ И ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ

- Сейчас во время пандемии у нас на приеме больше пациентов с головной болью, паническими атаками, - говорит профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии РостГМУ. - Так что можно даже сказать, что структура болезней на приеме у невролога поменялась.

- Головная боль при перемене погоды – тоже повод обратиться к неврологу?

- Есть такое понятие «метеозависимость», но это не «суть» головной боли, а одна из ее характеристик. К примеру, если мы говорим о головной боли на фоне внутричерепного новообразования, тут погода никакой роли не играет. А при сосудистых головных болях, мигрени многие сталкиваются с такой проблемой. В любом случае для верного диагноза и лечения специалист должен провести диагностику.

- В основном пациенты с головной болью – пожилые или молодые люди?

- Вообще мигрень - это болезнь молодых женщин. Гимнастика и прогулки на свежем воздухе полезны всем. С учетом того, что чаще всего встречается мигрень, нужно отметить, что именно при этом виде головной боли очень важно придерживаться режима: например, стараться вставать и ложиться спать в одно и то же время. Как недосыпание, так и пересыпание может спровоцировать приступы мигрени. Пациентам с хронической головной болью рекомендуется вести дневник пациента и наблюдать за своим состоянием.

У людей пожилого возраста на первый план чаще выходят другие неврологические заболевания. Головная боль напряжения во многом провоцируется хроническими острыми стрессовыми ситуациями и триггерными факторами.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ – ЭТО СИМПТОМ

- При каких случаях нельзя заниматься самолечением головной боли?

- Самый важный посыл – это не заниматься самолечением вообще. Головной болью могут проявляться такие серьезные заболевания, как опухоль головного мозга, разрыв аневризмы сосудов головного мозга, энцефалит и менингит. Очень важно для диагностики: появилась ли боль внезапно или это хроническое заболевание. Естественно, острое внезапное начало – это очень грозный симптом, требующий незамедлительного обращения к специалисту. Боль - это самый частый симптом, с которым человек идет к врачу. И когда врач провел диагностику головной боли и установил диагноз, мы можем конкретизировать и говорить о правилах поведения, подбирать схемы лечения. Они индивидуальны по каждому конкретному случаю.

- А что касается пациентов с хроническими головными болями?

- К примеру, с подтвержденной мигренью или головной болью напряжения – они тоже должны состоять на учете у невролога. Иногда пациентам требуется коррекция уже имеющейся терапии. Буквально в этом году появились новые высокоэффективные препараты для лечения и эпизодической, и хронической мигрени. В то же время, неконтролируемый прием анальгетиков и других препаратов сам по себе может привести к усилению головной боли. Может появиться так называемая «абузусная головная боль», связанная со злоупотреблением препаратов. Иными словами головная боль – это симптом, при котором всегда стоит обращаться к неврологу. Только специалист может провести необходимую диагностику.

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