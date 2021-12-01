«Была старшим научным сотрудником, а теперь выступаю на улицах»: Ростовчанка создала марионетку и смогла накопить на мечту

На создание удивительного малыша вдохновило выступление реального музыканта. Фото: аккаунт Сан Саныча в Инстаграме

На улицах Ростова поселился маленький скрипач. Рост - не больше двадцати сантиметров, а поклонников - хоть отбавляй. Малютка-музыкант исполняет шедевры мировой классики на своей игрушечной скрипке, вызывая у прохожих умиление и улыбки, собирая уличные аншлаги. А рядом - чемоданчик, на крышке которого желтыми буквами написано «На мечту». Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» пообщался с «мамой» музыканта-марионетки, вместе с которой они и выступают на уличных концертах. И узнали, о чем мечтает Сан Саныч - так зовут крошечного скрипача.

У КРОШКИ МУЗЫКАНТА ЕСТЬ СВОЙ ПРОТОТИП

- Все началось в Воронеже. Тогда я увидела, что на улице выступает профессиональный скрипач Саша Савин. Его выступление поразило меня до глубины души, - вспоминает Оксана. - Я подумала: смогла бы я так? И эта мысль меня не отпускала.

Идею создания куклы-марионетки женщина вынашивала несколько месяцев. Образ маленького скрипача был продуман до мелочей. Сан Саныч кланяется так, чтобы хозяйке удобно было им управлять, а со стороны - интересно смотреть.

- До Сан Саныча я делала различные игрушки, - говорит собеседница. - А потом придумала маленького музыканта. Чемодан подвернулся мне под руку сам. Ведь когда что-то хочется, то вселенная дает возможности. Сам по себе он такой маленький и необычный, после того, как я сделала последние штрихи, получилось очень круто.

Есть у имени Сан Саныч еще один смысл помимо отсылки к талантливому воронежскому скрипачу. «Sun» в переводе с английского - солнце, а маленький музыкант делает прохожих хоть чуточку счастливее.

ЕСТЬ И СВОЯ СТРАНИЧКА В ИНТЕРНЕТЕ

По словам женщины, уличные выступления очень популярны в Питере и Европе, а вот в Ростове такой культуры нет. Поэтому женщина и решила поделиться с дончанами европейской атмосферой.

Как оказалось, самое сложное не придумать и воплотить Сан Саныча в реальность, а борьба со своими комплексами и зажимами. Ведь нужно было выходить на улицу и показывать скрипача миру.

- В начале было страшно, - признается Оксана. - Для меня это был такой выход из зоны комфорта. Ведь у меня была работа - высокая должность в отделе фондов музея-заповедника, где была старшим научным сотрудником. И все это поменять на выход на улицу было морально сложно. Но потом из-за пандемии мы переехали с семьей в Ростов, чтобы ее переждать.

Правда, друзей-кукол у малыша-скрипача нет. Он - одиночка. Зато много почитателей его таланта: каждый обязательно положит какую-то денежку за трогательную игру игрушечного артиста.

- Мы даже создали ему страницу в Инстаграме по просьбам ростовчан, - признается Оксана.

В чемоданчике собирается поддержка от благодарных слушателей на заветную мечту. Фото: аккаунт Сан Саныча в Инстаграме

САН САНЫЧ - ЗА ЭНЕРГЕТИКУ

- Сан Саныч - за энергетику. Люди с ним начинают чувствовать себя по-другому. Говорят, что он приносит радость. И я уже просто не имею право не выходить на очередной наш концерт, - рассказывает Оксана. По словам собеседницы, но дело не только в искусстве - выступать с Сан Санычем без цели было бы скучно. Как и у всех, у них тоже есть свои мечты, некоторые из которых уже исполнились. Благодаря кукле, Оксана смогла купить своему ребенку шпица.

- Тогда я на своем чемоданчике написала, что собираю деньги на собаку, - радостно вспоминает Оксана. - Каждый раз писала уменьшающуюся сумму, показывая сколько еще надо собрать. И люди помогли. На День рождения сын получил своего долгожданного шпица. Это просто волшебно!

А на Масленицу крошка-музыкант за считанные дни помог "заработать" на блинную сковородку. Сейчас же, в преддверии Нового года, Оксана с Сан Санычем замахнулись на то, чтобы исполнить мечты тех, кто больше всего в этом нуждается.

- Мы хотим на вырученные деньги выкупить носки у бабушек, которые вяжут и торгуют ими на улицах, чтобы заработать на еду, - поделилась планами женщина. - А свои теплые покупки отвезти либо в дом престарелых, либо в детдом. Поэтому было бы здорово, если бы ростовчане поддержали такой Челлендж и в мире стало больше улыбок!

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