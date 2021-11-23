Ребенка, пострадавшего при отравлении неизвестным веществом, перевели в больницу в Ростове

Состояние ребенка остается тяжелым. Фото: Александр БОЙКО

Ребенка, пострадавшего при отравлении в станице Бессергеневской, перевели в обласную детскую клиническую больницу. Об этом сообщил источник «КП - Ростов-на-Дону».

Девятилетний мальчик находится в реанимации. Как уточнили в больнице, он остается в тяжелом состоянии, пока никаких изменений не произошло.

Родители ребенка остаются в медучреждении Новочеркасска.

Напомним, трагедия произошла в станице Бессергеневской 21 ноября. Как сообщили в донском управлении СКР, семья из шести человек отравилась неизвестным веществом. Семилетняя девочка погибла на месте, двое взрослых и трое детей попали в больницу. В больнице две девочки восьми и шести лет скончались.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Изъятые в доме продукты питания исследуют в региональном Роспотребнадзоре. Дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.

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