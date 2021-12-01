Дружба дружбой, а денежки врозь: в Элисте 16-летняя девушка, которая нигде не училась и не работала, вывела деньги со счета подруги-студентки

Воспользовавшись забывчивостью подруги, девушка присвоила себе деньги с ее счета Фото: Евгения ГУСЕВА

Горькая история женской дружбы, которая разбилась на осколки о финансовый вопрос попала в поле зрение Следственного комитета Республики Калмыкия. Ведомство возбудило уголовное дело в отношении 16-летней девушки. Ее подозревают в краже денег у своей подруги. Подробности происшествия «КП - Ростов-на-Дону» узнала в следкоме региона.

ПАМЯТЬ — ДЕВИЧЬЯ

Все произошло в региональном центре — Элисте. Обе девочки — из Черноземельского сельского района. По версии следствия, 25 октября этого года 16-летняя несовершеннолетняя похитила с банковского счета 17-летней подруги 5 тысяч рублей.

Дело в том, что потерпевшая до этого попросила у подружки смартфон, чтобы зайти в личный кабинет в банковском приложении и перевести деньги. Сделав, что было нужно, 17-летняя девушка вернула телефон подруге, а выйти из своего аккаунта забыла. Этим хозяйка аппарата и воспользовалась: зашла в приложение с чужой авторизацией и присвоила себе деньги со счета забывчивой подруги.

НИГДЕ НЕ РАБОТАЛА

Когда потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, региональный следком возбудил в отношении подозреваемой в совершении преступления дело по статье 158 Уголовного кодекса — кража, совершенная с банковского счета.

Как выяснили следователи, подозреваемая 16-летняя девушка нигде не училась и не работала, и пять тысяч на счету у подруги — студентки университета, могли стать настоящим подарком и спасением в сложной ситуации.

Расследование уголовного дела продолжается: сейчас следователи устанавливают все причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления. Если вина в краже с банковского счета будет доказана, максимальное наказание за такое преступление — штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до шести лет со штрафом до 80 тысяч.

В правоохранительных органах в очередной раз напоминают жителям быть бдительными: внимательно пользоваться банковскими приложениями, не авторизоваться в них через чужие смартфоны и не передавать свои пароли и пин-коды кому-либо.

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