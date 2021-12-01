Прокуратура проверит ДТП на обходе Ростова, в котором погибли три человека

При лобовом столкновении погибли три человека, в том числе ребенок, другой ребенок - в больнице

В Ростовской области прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП, в котором погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний. О трагедии на трассе в Аксайском районе, в которой 1 декабря лоб в лоб столкнулись иномарка и отечественная легковушка, сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- На восьмом километре автодороги Северного обхода города Ростова-на-Дону, по предварительным данным, водитель автомобиля «Range Rover», завершая обгон, столкнулся по касательной с ехавшим навстречу «Hyundai Accent», после чего попал в лобовое столкновение со следующим встречным автомобилем - «ВАЗ-2115», - рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП погибли три человека - водитель и два пассажира «Пятнадцатой», один из которых - несовершеннолетний. С травмами различной степени тяжести в больницу доставлен второй ребенок из этой машины.

На место сразу выехали заместитель прокурора Ростовской области и прокурор Аксайского района. Ведомством организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения, а также взят на контроль ход проверки проводимой ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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