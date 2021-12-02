«Копеечное устройство, а спасло четыре жизни»: В Ростовской области многодетная мама вывела трех детей из пожара

Из пожара спаслись все члены семьи, даже четвероногие. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

В селе Сандата Ростовской области мама с тремя детьми чудом спаслась из пожара. Вовремя проснуться, спасти себя и детей ей помог специальный гаджет, который «раскричался» от дыма, пока все мирно спали. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе МЧС региона.

ДОМА БЫЛО ХОЛОДНО

Сообщение в 235 пожарно-спасательную часть о загорании в частном доме на улице Набережной поступило ранним утром в воскресенье, в 6:18.

Накануне вечером дома собрались мама с двухлетней дочкой, 15 летний сын, который пригласил в гости приятеля с ночевкой, а третий ребенок женщины сам был в гостях у родни. Когда все отправились спать, ничего не предвещало беды. Под утро в доме стало холодно, так что хозяйка включила электрический обогреватель и опять отправилась спать. Но ненадолго. Около шести утра в доме оглушительно заревел пожарный извещатель. Женщина подскочила с постели и выбежала из спальни: нет, это не было ложной тревогой. По дому уже расползался сильный едкий дым — уже загорелся пол в соседней комнате, где стоял обогреватель.

Датчики устанавливают бесплатно многодетным малоимущим семьям. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

Женщина сразу же разбудила детей и все, кто был дома, выбежали на улицу, сразу же вызвали пожарных.

Прибывшие на место огнеборцы в считанные минуты справились с огнем. Оказалось, что электрический обогреватель загорелся из-за неисправности. Кто знает, чем бы все закончилось, не будь в доме пожарного извещателя. Часто бывает, что густой дым так быстро распространяется, и люди, надышавшись во сне угарным газом, просто не успевают проснуться... К счастью, хозяйка позаботилась заранее и установила в доме автономный пожарный извещатель, и благодаря его громкому сигналу все, кто был дома, успели проснуться, не получив отравление, и благополучно эвакуировались.

Медики обследовали женщину и детей на предмет ожогов и возможного отравления угарным газом, но с ними было все в порядке.

«РАЗБУДИТ ЛЮБОГО»

- Сегодня все больше и селян, и горожан, устанавливают в своих домах автономные пожарные извещатели, - рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Сальскому району Юрий Веревкин. - И в МЧС это считается один из самых эффективных средств по спасению людей при пожарах. Бесплатно датчики устанавливают в многодетных и малоимущих семьях. Делается это достаточно просто — не нужно прокладывать специальные линии пожарной сигнализации, покупать дополнительное оборудование. Нужно только минимум раз в год менять в нем батарейки и периодически продувать пылесосом камеру с датчиком.

Трехсотрублевый гаджет спас уже более ста жизней в Ростовской области за последние два года. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

- Аппараты достаточно чувствительны, чтобы среагировать еще при слабом задымлении, когда огонь только занялся. И настолько громкие, что разбудят любого — даже если человек очень крепко спит. В прошлом году в нашем районе такой датчик спас семью из шести человек, теперь — четырех человек. Два извещателя примерно по 300 рублей каждый спасли 10 жизней!

ЦИФРА В ТЕМУ

7 111 многодетных семей в Ростовской области, в домах которых установлены автономные пожарные извещатели. Благодаря этим аппаратам за два года в регионе в пожарах спаслись более ста человек.

*По данным МЧС России по РО.

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