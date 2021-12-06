Опасного преступника, сбежавшего из чеховской психбольницы, задержали на Дону

Как беглец преодолел тысячу километров и почему он выбрал именно Грушевскую, оперативникам еще предстоит выяснить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в станице Грушевской Аксайского района, поймали 33-летнего пациента психиатрической лечебницы, расположенной в Чехове Московской области. Там мужчина находился последние 14 лет. Злоумышленник попал в больницу по решению суда после того, как убил собутыльника.

Как рассказали «КП - Ростов-на-Дону» местные жители, тревогу забил посетитель шиномонтажа, расположенного на 1035 километре федеральной трассы М-4 «Дон». Жителю станицы Грушевской показался подозрительным незнакомец, бродивший около автосервиса.

- Странным было то, что мужчина пришел на шиномонтаж пешком, ему не требовалось обслуживание автомобиля. Он был голодным, видимо, надеялся раздобыть еды,- рассказали станичники.

Бдительный дончанин вызвал правоохранителей. Как прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк, беглеца оперативно задержали и доставили в отдел полиции.

Оперативникам еще предстоит выяснить, как беглец преодолел тысячу километров и почему он выбрал именно Грушевскую. Возможно, в станице живут родственники осужденного за убийство.

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