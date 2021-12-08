Как первая любовь принесла паре из Ростова миллионы подписчиков по всему миру

Мария и Роберт ведут блог, в котором рассказывают о своих отношениях. Фото: из официального аккаунта Марии и Роберта в "Инстаграме"

Ростовчане Маша и Роберт вместе уже шесть лет. Они начали встречаться еще в школе. Тогда, признается 21-летняя блогер, она и подумать не могла, что первая любовь перерастет в долгие и глубокие отношения. А еще – принесет им известность и… солидные рекламные контракты.

9 МЕСЯЦЕВ НАЗАД…

Пара начала вести ТикТок девять месяцев назад. И, как сообщает пиар-служба соцсети, стали «Прорывом года», а их песня «У-ля-ля» - второй по популярности.

Ребята признаются: секрет успеха – в искренности.

- Мы снимаем видео о наших отношениях, - говорит Мария. - Людям нравится, что это – настоящее, а не вылизанный глянцевый контент.

На первом видео, опубликованном в ТикТоке, 21-летняя девушка копировала жениха. Уже через месяц ролики, снятые в жанре милых пранков, принесли паре первый миллион подписчиков.

Тогда Маша и Роберт поняли, что соцсети могут стать для них не просто хобби, но и основной работой.

- Я на тот момент работала визажистом, а Роберт – курьером, - продолжает девушка. - С работ мы уволились. - Вначале наши родители скептически относились к этому. Но потом число подписчиков начало стремительно расти, появились рекламодатели.

- Сейчас мамы и папы нами гордятся, - добавляет парень.

РЕКЛАМА ЗА ЕДУ И СТОЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Влюбленные вместе уже шесть лет. Фото: из официального аккаунта Марии и Роберта в "Инстаграме"

По словам Роберта, самая первая реклама была за бартер.

- Сняли ролик о ростовской пиццерии, с нами расплатились едой. Кстати, само видео стало миллионным – столько его посмотрели, так что для заказчика реклама окупилась с лихвой, - рассказывает ростовчанин.

Правда, теперь влюбленные блогеры соглашаются пиарить товары и услуги только за деньги. Свой ежемесячный доход не называют, но говорят: «На достойную жизнь зарабатываем».

- Три месяца назад мы переехали в Москву. Хватает на аренду квартиры, одежду, бензин, а еще – чтобы вкусно поесть и весело отдохнуть. По возможности, помогаем родителям, - говорит Роберт.

Пара и дальше планирует заниматься соцсетями. Кстати, сейчас у них уже почти пять миллионов подписчиков. Ребята верят, что уже через несколько лет они станут в один ряд по популярности с самыми известными блогерами Интернета.

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