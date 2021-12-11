«Отнимают очки у «богатых» и отдают «бедным»: болельщики негодуют из-за разгромного проигрыша «Ростова» в мачте с «Уралом»

Сегодня болельщики желто-синих строги к своей команде. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Ростовчане и все болельщики ФК «Ростов», где бы они ни были, просто негодуют от результата последнего для клуба матча с «Уралом» в первой части сезона РПЛ. Многие полагали, что итогом сегодняшней встречи станет победа желто-синих и ух точно они не рассчитывали, что любимый клуб разгромят в пух и прах со счетом 1:4 гости, ведь статистика предыдущих игр с уральцами упрямо говорила в пользу дончан. В «КП — Ростов-на-Дону» узнали, что по этому поводу сказал наставник команды и самые преданные болельщики.

ПРОПУСТИЛИ 4 РАЗА НА СВОЕМ ПОЛЕ

Падение дончан в этой игре началось стремительно. Уже на третьей минуте игрок «Урала» Рамазан Гаджимурадов отправил мяч в ближнюю девятку ворот Сергея Песьякова — 0:1. А спустя три минуты дубль счет соперников удвоил Арсен Адамов, ударив из штрафной — 0:2.

Когда на 18-й минуте судья Павел Кукуян назначил пенальти, и футболист «Ростова» Дмитрий Полоз успешно его реализовал. Желто-синие стали догонять гостей — 1:2. Казалось бы, хозяевам надо потихоньку сравнять счет и переломить ситуацию в свою пользу, но первые два гола уральцев просто ошеломили дончан.

И на 39-й минуте Гаджимурадов оформляет дубль и успешно отправляет мяч в ворота «Ростова». А в конце тайма Эрик Бикфалви забил последний мяч в этом матче — 1:4. Весь второй тайм болельщики желто-синих надеялись, что «Ростов» хотя бы смягчит разгромный счет, но не срослось...

В итоге «Урал» набрал 19 очков и поднялся на 11 строчку в турнирной таблице, а «Ростов» отстал: у него 18 очков и теперь 13-е место.

«СЧЕТ НЕ ПО ИГРЕ?»

На вопрос журналистов применимо ли к матчу выражение «счет не по игре», главный тренер ФК «Ростов» Виталий Кафанов, который провел в этом назначении пока лишь больше месяца, сказал, что все наоборот.

- Шестая минута, 2:0 — это предопределило ход дальнейшей борьбы. Не сразу отошли после этих двух пропущенных мячей, но затем взяли инициативу в свои руки, заработав пенальти. Потом пропустили несколько контратак, в которых «Урал» свои шансы реализовал, - заметил главный тренер ФК «Ростов». - Мы создали больше моментов, и ударов было больше. Владели мячом значительную часть времени. По всем показателям мы были лучше, но проиграли - 1:4.

Когда болельщики в сотнях комментариев обвинили команду в «отпускном» настроении, тренер не согласился.

– Я не могу упрекнуть игроков в отсутствии самоотдачи. Они не были мысленно в отпуске - готовились серьезно. Наши ошибки соперники использовали, а мы их – нет, - подчеркнул Виталий Кафанов.

Кстати, наставник не исключает и свой уход с поста главного тренера. Это стало ясно после вопроса журналистов, может ли он допустить, что сборы будет планировать уже не его штаб.

— Да, конечно. Соберется руководство, какие-то будут решения. Я не знаю..., - ответил главный тренер желто-синих.

Виталий Кафанов не согласен, что у его игроков уже было "отпускное" настроение. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

«РОБИН ГУДЫ ПО-РОСТОВСКИ»

Болельщики разразились гневом в соцсетях еще во время первого тайма. Во-первых, их просто обидела сама возможность проигрыша, когда все заранее мысленно посвятили будущую победу памяти бывшего тренера «Ростова», игроку «Ростсельмаша», обладателю Кубка СССР — 1981 Игорю Гамуле, которого не стало 8 декабря, а за день до матча его похоронили в Ростове.

- Провели матч имени Игоря Васильевича..., - в строках прямо слышен вздох болельщика.

Но были и те, кто просто посочувствовал команде и не стал искать виноватых.

- Нет вопросов к команде. Не фортануло, - коротко высказался читатель.

- Как обычно. Отбираем очки у богатых. Отдаем бедным, - иронизирует болельщик, имея ввиду ничью с «Зенитом» 3 декабря.

- Понтусу спасибо за борьбу в каждом матче, даже когда все остальные опускают руки, - таким был практически каждый третий комментарий.

Но все-таки 90% комментариев были кричащими, негодующими, вопрошающими к команде и тренеру по поводу такого разгромного счета.

- Грустно от осознания крайне нестабильной игры наших парней — то в жару, то в холод. Не понятно, чего ждать в будущем, чем запасаться — валидолом или гематогеном? - размышляет болельщик.

- Сегодня почти все игроки были мысленно на каникулах. Пожалуй, это самый худший матч за последнее время, - грустит фанат желто-синих, - Наш центр поля - проходной двор, а фланги не справляются.

- Вот это подарок к Новому году подвезли...

- Очень неудачный заключительный матч, впрочем, как играли с дырявой обороной так и закончили.

- Надеюсь зимой прикупят тройку игроков. У нас они неплохие, но нет взаимодействия и стабильной физики. Задача в этом сезоне - не опустится ниже 11-места. Другого исхода не видно, - считает еще один комментатор.

- Чемодан, вокзал, ФНЛ, - злорадным можно воспринять такой отклик на игру любимой команды.

Были и те, кто, хоть и расстроился из-за счета, но призвали болельщиков да и команду жить и играть дружно.

- Печаль не в том, что проиграли, и даже не в крупном счете, а в том, что практически не создали моментов! - подводит итог дончанин. - А «Урал» поздравляю с победой: провели отличный матч. Очень сбалансировано, прагматично и энергоэкономно.

- Болельщики, которые орут «позорище», «давайте пятый!» и «в ФНЛ!», я вас искренне не понимаю. Смысл приходить на стадион, если вы не болеете? Несмотря на такой ужаснейший матч, нужно верить в команду, быть с ней!

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