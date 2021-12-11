Ростовчане попрощались с бывшим тренером и игроком ФК "Ростов" Игорем Гамулой

Проводить в последний путь Игоря Васильевича люди прибыли из нескольких регионов. Фото: БАГИН Павел

В Ростове-на-Дону попрощались с Игорем Гамулой, бывшим игроком и тренером футбольного клуба "Ростов". Как признают болельщики, его кончина стала большой потерей для донского и российского футбола. Снимки с могилы легенды донского футбола уже опубликовали болельщики в соцсетях.

Игоря Васильевича похоронили на Северном кладбище Ростова в присутствии близких, коллег и преданных болельщиков. Напомним, одного из любимых тренеров ростовчан не стало 8 декабря. Любители футбола поражены уходом Игоря Гамулы, который меньше чем за неделю до этого в телеэфире высказывался о матче "Ростова" с "Зенитом".

Павел Багин, знавший Игоря Гамулу с детства, поделился с "КП - Ростов-на-Дону" фото и рассказал о церемонии прощания. Свои соболезнования близким Игоря Васильевича выразил и бывший тренер ФК "Ростов", действующий главный тренер сборной России Валерий Карпин и бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис, много игроков донского клуба 1980-х годов.

- Был и венок от нас, питерских "Сельмашей".

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