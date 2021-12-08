"Василич, нам будет тебя очень не хватать": Валерий Карпин высказался о смерти Игоря Гамулы

Футбольное сообщество не может поверить в утрату. Фото: официальная страница в Инстаграме Валерия Карпина

Бывший тренер ФК "Ростов", действующий главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал известие о кончине Игоря Гамулы. Бывший игрок "Ростсельмаша" и в прошлом тренер футбольного клуба Ростов ушел из жизни в среду, 8 декабря. Соболезнования Валерий Карпин выразил в своем аккаунте в Инстаграме.

- Ну как так-то, Игорь Васильевич! Не верится, просто шок. Не может такого быть! Василич, нам тебя будет очень не хватать, - пишет наставник сборной страны, вспоминая коллегу, с которым успел потрудиться в ФК "Ростов". - Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память. Напомним, сегодня стало известно от близких Игоря Гамулы о том, что отпевание пройдет в пятницу, 10 декабря, в 14.00, в храме Покрова Пресвятой Богородицы на Северном кладбище Ростова.

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