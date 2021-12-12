«Чтобы выходили из машины хоть немного радостнее»: Таксист из Ростова нарядил машину для новогоднего настроения

Салон по периметру таксист украсил мишурой, а на приборную панель установил милую рождественскую фигурку. Фото: личный архив героя публикации

Подписчики «КП — Ростов-на-Дону» прислали в редакцию милое видео: им довелось ехать в такси по донской столице в такси с гирляндами и мишурой! Оказались под таким впечатлением, что решили поделиться со всеми нашими читателями. Ну а мы разыскали водителя саней Деда Мороза, то есть новогоднего такси и поговорили.

«ПОРА СОЗДАВАТЬ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

Ростовчанин Анатолий Гордиенко в общей сложности два с половиной года работает в такси. Эту новогоднюю ночь он снова проведет за рулем развозя ростовчан в гости и по домам. А раз машина — дом родной, то почему бы ее не нарядить вместо елки?

- Нарядить машину, и самому ездить приятно, и людям — люблю смотреть как радуются, словно дети, когда садятся в салон. Вот так одной поездкой можно создать праздничное настроение, - объясняет Анатолий.

Анатолию приятно, когда люди после поездки в новогоднем такси выходят из машины чуть радостнее, чем сели в нее. Фото: личный архив героя публикации

Говорит, равнодушных нет: даже самые серьезные мужчины улыбнутся, а женщины обязательно расспросят про новогоднее убранство. И даже если человек сел в машину хмурый, к концу поездки выходит из салона хотя бы чуточку веселее.

«ЛЮДИ ГОРОДА СВОЕГО НЕ ВИДЯТ»

Чтобы помочь улыбнуться как можно большему количеству ростовчан, таксист украсил свою белую «Киа Рио» еще в начале декабря. Родня сначала в шутку спрашивала не рано ли.

- Да самое время! Глазом не успеешь моргнуть — уже Новый год. Нужно успеть поймать это состояние, порадоваться, - говорит шофер.

И подголовники должны быть нарядными! Фото: личный архив героя публикации

Дежурит Анатолий всегда по ночам: любит Ростов со свободными дорогами без пробок. Любуется ночным городом. А Новогоднюю ночь снова встретит за рулем. Кстати, планирует еще украсить салон - появятся задорные колпаки как у Санта-Клауса.

- Хорошего вам настроения в Новый год и поменьше глядеть в телефоны, - пожелал ростовчанам Анатолий. - Сколько вожу людей, а они города не видят — от смартфона глаз не отводят. Вы посмотрите, какой наш Ростов красивый! А сейчас, к Новому году, так вообще сияет огнями, переливается шарами на елках. По мне, так самые красивые города в нашей стране это Санкт-Петербург и наш родной Ростов. Посмотрите на него!

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